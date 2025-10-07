Νετανιάχου για 7η Οκτωβρίου: Οι εχθροί του Ισραήλ προσπάθησαν, «αλλά δεν μας τσάκισαν»

Αναφερόμενος στη διετή επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να «συνεχίσει να ενεργεί με κάθε τρόπο για να επαναφέρει όλους τους ομήρους – τόσο τους ζωντανούς όσο και αυτούς που σκοτώθηκαν».

«Οι αιμοδιψείς εχθροί μας μας χτύπησαν σκληρά, αλλά δεν μας τσάκισαν», είπε στα πρώτα του σχόλια για την επέτειο της σφαγής, κατά την οποία δολοφονήθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι. «Σύντομα ανακάλυψαν την τεράστια δύναμη του λαού του Ισραήλ».

«Οι στρατιώτες και οι διοικητές μας αντεπιτίθενται με πλήρη ισχύ σε όσους επιδιώκουν το κακό μας, σε κάθε μέτωπο, κοντά και μακριά», καυχιέται. «Όποιος σηκώσει χέρι εναντίον μας δέχεται πρωτοφανή συντριπτικά χτυπήματα».

«Έχουμε αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής»

Ακόμη, είπε ότι το Ισραήλ «έσπασε τον ιρανικό άξονα, μαζί έχουμε αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής, μαζί θα εγγυηθούμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».

Με εντατικές συνομιλίες για μια πιθανή απελευθέρωση ομήρων και συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε εξέλιξη στην Αίγυπτο, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το Ισραήλ βρίσκεται «σε ημέρες ιστορικής απόφασης».

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου», υπόσχεται, «την επιστροφή όλων των ομήρων μας, την εξάλειψη της κυριαρχίας της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ».

«Η σύζυγός μου και εγώ σκύβουμε το κεφάλι στη μνήμη των πεσόντων μας, η εικόνα των οποίων θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές μας», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Αγκαλιάζουμε με αγάπη τις θλιμμένες οικογένειες, ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες στο σώμα και την ψυχή», συμπλήρωσε.

