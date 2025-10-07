Logo Image

Γερμανία: Χειροπέδες στον 15χρονο γιο της δημάρχου για τις 13 μαχαιριές στη μητέρα του

Κόσμος

Γερμανία: Χειροπέδες στον 15χρονο γιο της δημάρχου για τις 13 μαχαιριές στη μητέρα του

EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

To καλοκαίρι η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και από την 17χρονη κόρη της

Ανατροπή στην υπόθεση της νεοεκλεγείσης δημάρχου της πόλης Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία που μαχαιρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης έξω από το σπίτι της και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αστυνομικοί ανέκριναν τα δύο υιοθετημένα παιδιά της 57χρονης Ίρις Στάλτσερ και η εφημερίδα Tagesspiegel μεταδίδει ότι ο 15χρονος γιος της, έχει τεθεί υπό κράτηση οδηγούμενος με χειροπέδες σε περιπολικό.

Στο ρεπορτάζ του περιοδικού Spiegel αναφέρεται ότι η αστυνομία είχε κληθεί το καλοκαίρι στο ίδιο σπίτι για περιστατικό «ενδοοικογενειακής βίας», όταν η 17χρονη κόρη της είχε τότε επιτεθεί με μαχαίρι στην Στάλτσερ.

Η Ίρις Στάλτσερ υπέστη 13 πλήγματα από το μαχαίρι έξω από το σπίτι της στο Χέρντεκε, μια πόλη 23.000 κατοίκων κοντά στο Ντόρτμουντ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δίχως φρένα ο χρυσός: Μία ανάσα από τα 4.000 δολάρια. Και θα έχει συνέχεια

Δίχως φρένα ο χρυσός: Μία ανάσα από τα 4.000 δολάρια. Και θα έχει συνέχεια

Επί τόπου έσπευσε ελικόπτερο προκειμένου η 57χρονη να διακομιστεί το συντομότερο δυνατόν σε νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Επρόκετο  να αναλάβει αρχές Νοεμβρίου

Μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), η Στάλτσερ εξελέγη τον προηγούμενο μήνα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να καταδικάσει το «ειδεχθές έγκλημα», προτού ακόμη η αστυνομία προβεί σε ανακοινώσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ματίας Μιρς εξέφρασε την ελπίδα ότι η Στάλτσερ θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube