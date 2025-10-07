Ο Μαρκ Κάρνεϊ για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο για εμπορικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πολύ φιλικός προς τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στις δύσκολες εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς ωστόσο να προσφέρει συγκεκριμένες παραχωρήσεις.

«Μου αρέσει από την αρχή και έχουμε μια καλή σχέση. Βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη εμπορική διένεξη, όμως πιθανόν θα το διευθετήσουμε αυτό…ξέρετε νιώθουμε μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να συμπεριφερθεί δίκαια στον Καναδά στις συνομιλίες για τους δασμούς σε βάρος καναδικών προϊόντων.

«Νομίζω πως θα φύγουν πολύ ευχαριστημένοι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον Καναδά. «Θα φερθούμε δίκαια στους ανθρώπους. Θα φερθούμε δίκαια ειδικά προς τον Καναδά».

Αν και επαίνεσε τον καλεσμένο του, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης δεν μπόρεσε παρά να αστειευτεί εκ νέου για μια «συγχώνευση» μεταξύ των δύο χωρών, ένα σενάριο το οποίο έχει επανειλημμένως αναφέρει και που ο Μαρκ Κάρνεϊ απορρίπτει κατηγορηματικά.

«Θα πετύχουμε την καλή συμφωνία» για τον Καναδά, δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός, την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος που διεξάγει η διοίκηση Τραμπ διατάραξε βαθιά τις διμερείς σχέσεις και αποδυνάμωσε την καναδική οικονομία.

Όπως οι περισσότεροι ξένοι ηγέτες που γίνονται δεκτοί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαρκ Κάρνεϊ κατέβαλε κάθε προσπάθεια να του φτιάξει τη διάθεση. Και αυτό από την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, για τη δεύτερη επίσκεψή του μετά την εκλογή του την άνοιξη.

«Φοράω κόκκινο για εσάς», αστειεύτηκε ο Καναδός ηγέτης, που φορούσε μια κόκκινη γραβάτα, ενώ έσφιγγε το χέρι του Αμερικανού προέδρου, του οποίου είναι το χαρακτηριστικό χρώμα του.