Αίγυπτος: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν την Τετάρτη στις συνομιλίες για τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο επί του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα δήλωσε καλά ενημερωμένος αξιωματούχος στο Reuters.

«Έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών, ο πρωθυπουργός του Κατάρ μεταβαίνει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τους άλλους διαμεσολαβητές, εκ των οποίων ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την προώθηση του σχεδίου για συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων», διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Στην Αίγυπτο και τουρκική αντιπροσωπεία

Επίσης, τουρκική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει αύριο στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο που έχουν στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μεταδίδει σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, που επικαλείται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, «ο διευθυντής της MIT είχε διμερείς επαφές με Αμερικανούς, Αιγύπτιους, Καταριανούς αξιωματούχους και με της Χαμάς (Παλαιστινίους σ.σ.) πριν από τις διαπραγματεύσεις».

Πηγή: ΑΜΠΕ