Ιρλανδοί ακτιβιστές που απελάθηκαν από το Ισραήλ θα συμμετάσχουν σε έναν νέο στολίσκο για τη Γάζα

Αποφασισμένοι να συμμετάσχουν σε νέα νηοπομπή που θα επιχειρήσει να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα εμφανίζονται πέντε Ιρλανδοί ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο, συνελήφθησαν από το Ισραήλ και απελάθηκαν έπειτα από πολυήμερη κράτηση.

«Δεν μας έδωσαν νερό να πιούμε, δεν μας έδωσαν φαγητό. Ήμασταν σαν ζώα» είπε ο Πάντι Ο’Ντόνοβαν

«Καθόμουν στο σπίτι μου και είχα χάσει κάθε ελπίδα, βλέποντας άνδρες, γυναίκες και παιδιά να σφαγιάζονται εκεί κάτω, χωρίς να μπορώ να κάνω κάτι. Έτσι, όταν εμφανίστηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω σε έναν στολίσκο, την άδραξα» και «θα ξαναφύγω, επειδή οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια», συμπλήρωσε.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ταντ Χίκεϊ διαβεβαίωσε ότι τα όσα βίωσε στον στολίσκο δεν τον αποθάρρυναν. «Είμαι έτοιμος να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου προσπαθώντας να ανατρέψω αυτό το κράτος απαρτχάιντ» ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα δώσει αγώνα «ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη» για τους Παλαιστίνιους.

Σύμφωνα με τον Χίκεϊ, ο ίδιος και οι άλλοι ακτιβιστές έμειναν «χωρίς πρόσβαση σε γιατρούς, σε φάρμακα, χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο και με δικηγόρους» και αναγκάζονταν «να πίνουν νερό από τις τουαλέτες επί τρεις-τέσσερις ημέρες».