Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Η Ρωσία ελέγχει περίπου τα 3/4 των δύο ουκρανικών περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνα

Το κατεχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες σήμερα, εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως δήλωσε ο διορισθείς από τη Μόσχα περιφερειάρχης Γεβγκένι Μπαλίτσκι.

Σε νεότερη ενημέρωση μέσω Telegram, ο Μπαλίτσκι διευκρίνισε πως η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, ευχαριστώντας τα συνεργεία που εργάστηκαν για την άμεση επιδιόρθωση των ζημιών.

Στη γειτονική Χερσώνα, ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Σάλντο δήλωσε πως περίπου 38.000 άνθρωποι είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς να διευκρινίσει εάν σχετιζόταν με τη διακοπή ηλεκτροδότησης στη Ζαπορίζια.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου τα 3/4 αυτών των δύο ουκρανικών περιφερειών, όπου οι ισορροπίες στα μέτωπα των μαχών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

