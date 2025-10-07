Τραμπ: Είμαι αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε σήμερα για υποστήριξη των ΗΠΑ στη Γάζα μέσω εγγυήσεων ασφαλείας, ενώ δήλωσε ότι πιστεύει ότι μια συμφωνία είναι κοντά στην ολοκλήρωση για τους υπόλοιπους ομήρους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε: «Νομίζω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» πέρα ​​από τη Γάζα. Είπε ότι θα συζητήσει για τη Γάζα με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσκεψη.

Στην Αίγυπτο Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος ήταν απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη του θητεία, κατευθύνθηκαν στην Αίγυπτο την Τρίτη για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις εκεί.

Οι συνομιλίες φαίνεται να αντιπροσωπεύουν τις πιο πολλά υποσχόμενες διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους και έχει καταστρέψει τη Γάζα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, στην οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 μεταφέρθηκαν πίσω στη Γάζα ως όμηροι.

«Είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τη Μέση Ανατολή που θα φέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή μετά από όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ στην έναρξη μιας συνάντησης με τον Κάρνεϊ στο Οβάλ Γραφείο.

Δέσμευση για εγγυήσεις ασφαλείας

Ερωτηθείς ποιες εγγυήσεις ασφαλείας ήταν πρόθυμες να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να βοηθήσει χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν – έχουμε πολλή δύναμη – και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία», είπε.

