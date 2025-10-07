Logo Image

Μεξικό: Απελευθέρωση και επαναπατρισμός έξι ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα

Κόσμος

Μεξικό: Απελευθέρωση και επαναπατρισμός έξι ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα

REUTERS/Gabriela Sanabria

Οι ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud κρατούνταν στη φυλακή του Κτζιότ

Το Μεξικό ανακοίνωσε σήμερα την απελευθέρωση των έξι πολιτών του, μελών του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση από το Ισραήλ, και την επιστροφή στη χώρα τους.

«Έφυγαν από το Ισραήλ και άρχισαν τον επαναπατρισμό τους στο Μεξικό», δήλωσε σε σύντομη ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ, οι οποίοι κρατούνταν στη φυλακή του Κτζιότ, εστάλησαν στην Ιορδανία και έγιναν δεκτοί στο Αμάν από τον πρέσβη του Μεξικού, διευκρίνισε.

Στις 2 Οκτωβρίου, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε ζητήσει τον «άμεσο» επαναπατρισμό αυτών των τριών γυναικών και τριών ανδρών «γιατί δεν διέπραξαν κανένα αδίκημα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Σούπερ μάρκετ: «Πρωταθλητές» στις αυξήσεις τιμών το κρέας και οι σοκολάτες – Ποια προϊόντα επιμένουν ανοδικά

Σούπερ μάρκετ: «Πρωταθλητές» στις αυξήσεις τιμών το κρέας και οι σοκολάτες – Ποια προϊόντα επιμένουν ανοδικά

Ο στολίσκος που αποτελείτο από 45 πλοιάρια είχε αναχωρήσει από την Ισπανία με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, όπου ο ΟΗΕ κήρυξε κατάσταση λιμού έπειτα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Τα σκάφη αναχαιτίστηκαν μεταξύ της 1ης και της 3ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, περισσότεροι από 470 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτά συνελήφθησαν. Οι απελάσεις των ακτιβιστών άρχισαν στις 2 Οκτωβρίου. Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 171 ακτιβιστές είχαν απελαθεί, ανάμεσά τους η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Καταγγελίες για τη διαχείρισή τους απο τις ισραηλινές αρχές

Αρκετοί ακτιβιστές δήλωσαν ότι «χτυπήθηκαν» και ότι αντιμετωπίστηκαν «σαν ζώα» μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής τους.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε από την πλευρά του ότι «όλα τα νόμιμα δικαιώματα τηρήθηκαν πλήρως» και κατήγγειλε «ψεύδη».

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube