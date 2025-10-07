Logo Image

Αδιευκρίνιστο άφησε ο Τραμπ αν θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Ανταρσίας για να αναπτύξει στρατό σε αμερικανικές πόλεις

Κόσμος

Αδιευκρίνιστο άφησε ο Τραμπ αν θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Ανταρσίας για να αναπτύξει στρατό σε αμερικανικές πόλεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρκέστηκε να πει ότι έχει ενεργοποιηθεί και στο παρελθόν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να διευκρινίσει εάν θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Ανταρσίας του 1792, αναφέροντας μόνο ότι έχει ενεργοποιηθεί και στο παρελθόν.

«Λοιπόν, έχει ενεργοποιηθεί παλαιότερα. Και όπως ξέρετε, αν δείτε το Σικάγο, το Σικάγο είναι μια σπουδαία πόλη όπου υπάρχει πολλή εγκληματικότητα και αν ο κυβερνήτης δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά, θα την κάνουμε εμείς», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, όταν τον ρώτησαν αν σκοπεύει να επικαλεστεί αυτόν τον νόμο, ο οποίος επιτρέπει στον στρατό να συμμετέχει στην επιβολή του νόμου στο εσωτερικό της χώρας.

Τη Δευτέρα ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Ανταρσίας για να παρακάμψει τις δικαστικές αποφάσεις που περιορίζουν τις εντολές του σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε διάφορες πόλεις, με την οποία διαφωνούν δήμαρχοι και κυβερνήτες Πολιτειών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube