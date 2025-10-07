Al Jazeera: Η Χαμάς απαιτεί πλήρη αποχώρηση των IDF από τη Γάζα μόλις απελευθερωθεί και ο τελευταίος όμηρος

Η Χαμάς απαιτεί πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας μόλις παραδώσει και τον τελευταίο όμηρο, δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera μια ανώνυμη πηγή από την τρομοκρατική ομάδα, στο τέλος της δεύτερης ημέρας των διαπραγματεύσεων στο Κάιρο.

Η πηγή της Χαμάς ανάφερε στο καταριανό μέσο ότι η τρομοκρατική ομάδα ζητά επίσης διεθνείς εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα τηρήσει την απαίτηση για πλήρη κατάπαυση του πυρός και πλήρη αποχώρηση από τη Λωρίδα.

Οι όροι της Χαμάς

Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς πρόκειται να παραδώσει τους υπόλοιπους 48 ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, και μόνο τότε οι Ισραηλινές Άμυνες θα ξεκινήσουν μια σταδιακή αποχώρηση από τον θύλακα.

Η ίδια πηγή είπε στο Al Jazeera ότι το κύριο επίκεντρο των σημερινών έμμεσων διαπραγματεύσεων ήταν το χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, τους οποίους αποκαλεί «κρατούμενους».