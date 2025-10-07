Τουρκία: Στο Κατάρ μετέβη ο υπουργός Άμυνας Γκιουλέρ – Στο τραπέζι η αγορά μεταχειρισμένων Eurofighter

Την Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, επισκέπτεται ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, όπου συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και ομόλογό του του Κατάρ, σεΐχη Σαούντ Μπιν Αμπντουραχμάν Μπιν Χασάν Μπιν Αλί Αλ Θάνι.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μετά την επίσημη υποδοχή του Γιασάρ Γκιουλέρ στο υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, οι δύο υπουργοί είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση. Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση, οι υπουργοί προήδρευσαν σε συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο χωρών, στην οποία και ο αρχηγός της τουρκικής Αεροπορίας, πτέραρχος Ζιγιά Τζεμάλ Καντίογλου, ο οποίος συνόδευε τον Τούρκο υπουργό.

Σύμφωνα με τον δικτυακό τόπο Middle East Eye η Τουρκία συζητά με το Κατάρ επί μίας μια συμφωνίας για την απόκτηση μεταχειρισμένων αεροσκαφών Eurofighter Typhoon.

Το προσύμφωνο για 40 Eurofighter με τη Βρετανία

Τον Ιούλιο, η Τουρκία υπέγραψε ένα προκαταρκτικό μνημόνιο κατανόησης με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αγορά 40 αεροσκαφών Eurofighter. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το κόστος και τους τελικούς όρους συνεχίζονται, καθώς η Άγκυρα έκρινε την αρχική προσφορά υπερβολικά ακριβή. Ακόμη κι αν η συμφωνία προχωρήσει, οι παραδόσεις θα μπορούσαν να γίνουν έπειτα από αρκετά χρόνια, ενώ η Τουρκία έχει επείγουσα ανάγκη για μαχητικά νέας γενιάς.

Αντίθετα, το Κατάρ θα μπορούσε να προσφέρει μια ταχύτερη λύση, καθώς ήδη διαθέτει 24 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon Tranche 3A.