Ζελένσκι: Η Ρωσία χρησιμοποιεί τα πετρελαιοφόρα για συλλογή πληροφοριών και επιχειρήσεις δολιοφθοράς

REUTERS/Ints Kalnins

Η Ουκρανία συνεργάζεται με τους συμμάχους στο θέμα αυτό, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος

Κατηγορίες κατά της Ρωσίας ότι χρησιμοποιεί τα πετρελαιοφόρα για συλλογή πληροφοριών και επιχειρήσεις δολιοφθοράς εξαπέλυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, μετά την ενημέρωση που είχε από τον επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Ουκρανίας, ότι η Ουκρανία συνεργάζεται με τους συμμάχους στο θέμα αυτό.

«Επί του παρόντος, οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τα πετρελαιοφόρα όχι μόνο για να κερδίσουν χρήματα για τον πόλεμο, αλλά επίσης και για τη συλλογή πληροφοριών και ακόμη και επιχειρήσεις δολιοφθοράς. Είναι απολύτως εφικτό να σταματήσει αυτό».

