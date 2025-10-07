Κατά της άρσης ασυλίας των ευρωβουλευτών Ιλάρια Σάλις και Πέτερ Μάγιαρ τάχθηκε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν σήμερα υπέρ της διατήρησης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Ιταλίδας ευρωβουλευτή της Αριστεράς, Ιλάρια Σάλις, η οποία κατηγορείται από την Ουγγαρία για βιαιοπραγία στο περιθώριο μιας νεοναζιστικής διαδήλωσης. Η αντιφασίστρια ακτιβίστρια διατήρησε την ασυλία της με μόνο μία ψήφο διαφορά (306 υπέρ, 305 κατά) σε μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Η ψήφος αυτή είναι μια νίκη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το αντιφασιστικό κίνημα», ανέφερε η 41χρονη Σάλις σε ανακοίνωσή της. Προσέθεσε ότι οι απειλές παραμένουν και τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας υπεράσπισης όλων των αντιφασιστών ακτιβιστών που έχουν τεθεί στο στόχαστρο. Κάνοντας ειδική αναφορά στον Μάγια Τ., υπογράμμισε ότι πρέπει να επαναπατριστεί και να δικαστεί στη Γερμανία.

Ο 24χρονος Γερμανός Μάγια Τ., που αυτοπροσδιορίζεται ως μη δυαδικού φύλου, συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2023 και παραδόθηκε το καλοκαίρι του 2024 στις ουγγρικές αρχές, οι οποίες τον κατηγορούν για επιθέσεις εναντίον ακροδεξιών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία.

Σάλις και η επιθυμία για δίκη στην Ιταλία

Η Ιλάρια Σάλις επανέλαβε ότι επιθυμεί να δικαστεί στην Ιταλία. Συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2023 και στις αρχές του 2024 οδηγήθηκε ενώπιον των ουγγρικών δικαστικών αρχών αλυσοδεμένη, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες της Ρώμης. Μετά από έναν και πλέον χρόνο προφυλάκισης σε συνθήκες που η ίδια χαρακτήρισε «απάνθρωπες», τελικά τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η ουγγρική εισαγγελία ζητούσε ποινή κάθειρξης 11 ετών, αλλά η Σάλις αφέθηκε ελεύθερη αφού εξελέγη στο Ευρωκοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2024 με το μικρό ιταλικό κόμμα της «Συμμαχίας των Πρασίνων και της Αριστεράς».

Στάση του Λαϊκού Κόμματος (PPE)

Το Λαϊκό Κόμμα (PPE), η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε ταχθεί υπέρ της άρσης της ασυλίας της Σάλις. Ο επικεφαλής του PPE, Μάνφρεντ Βέμπερ, δήλωσε ότι η πράξη για την οποία κατηγορείται η Σάλις διαπράχθηκε πριν από την εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο, εξηγώντας τη θέση της ομάδας του.

Διατήρηση ασυλίας για ουγγρικό πολιτικό πρόσωπο

Επιπλέον, ψηφίζοντας δια ανατάσεως της χειρός, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν σήμερα να διατηρήσει την ασυλία του και ο επικεφαλής της ουγγρικής αντιπολίτευσης, Πέτερ Μάγιαρ, που καταζητείται από τη Βουδαπέστη. Ο κυριότερος αντίπαλος του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026 και κατηγορείται μεταξύ άλλων για κλοπή κινητού τηλεφώνου σε νυχτερινό κέντρο, ενώ χαρακτηρίζει «φάρσα» την έρευνα σε βάρος του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ