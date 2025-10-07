Logo Image

Κόσμος

Λίβανος: Ο ηγέτης του χριστιανικού κόμματος λέει ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να καταθέσει τα όπλα «το συντομότερο δυνατό»

EPA/WAEL HAMZEH

Συνεχείς πιέσεις στη Χεζμπολάχ για αφοπλισμό της

Ο Σαμίρ Γκεαγκέα, επικεφαλής του κύριου χριστιανικού κόμματος του Λιβάνου, των Λιβανέζικων Δυνάμεων, δήλωσε σε σημερινή συνέντευξή του στο AFP ότι η Χεζμπολάχ θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα της στο κράτος «το συντομότερο δυνατό».

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, ήταν το μόνο κίνημα του Λιβάνου που αρνήθηκε να αφοπλιστεί μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου της χώρας το 1990.

Καθώς η Χεζμπολάχ βρίσκεται υπό πίεση από τους Λιβανέζους αντιπάλους, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ο στρατός του Λιβάνου σχεδιάζει τώρα να αφοπλίσει το κίνημα, μια κίνηση που η τρομοκρατική ομάδα έχει απορρίψει.

Πηγή: AFP, Times of Israel 

