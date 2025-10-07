Logo Image

Λε Μερ για την αποχώρησή του από τη γαλλική κυβέρνηση: Όταν βλέπω ότι είμαι το πρόβλημα, φεύγω

Κόσμος

Λε Μερ για την αποχώρησή του από τη γαλλική κυβέρνηση: Όταν βλέπω ότι είμαι το πρόβλημα, φεύγω

Shutterstock

Τι δήλωσε ο παραιτηθείς υπουργός Άμυνας και πρώην υπουργός Οικονομικών

Ο Μπρουνό Λε Μερ μίλησε για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή του από την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, καθώς και για την έκκλησή του προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά την έντονη κριτική του Μπρουνό Ρεταγιό.

«Όταν βλέπω ότι είμαι το πρόβλημα, τηλεφωνώ στον Πρωθυπουργό και του λέω: “Φεύγω από εδώ, κανένα πρόβλημα”. Και τηλεφωνώ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του λέω: “Φεύγω από εδώ, κανένα πρόβλημα”. Δεν με αφορά εμένα. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να λειτουργούν τα πράγματα, να λειτουργούν οι θεσμοί μας. Αν είμαι μια κουκκίδα σκόνης σε αυτούς τους θεσμούς, η κουκκίδα σκόνης πρέπει να φύγει».

Επιπλέον, ο Γάλλος πρώην υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι «αρνείται να αποτελεί πρόβλημα» για την παρούσα πολιτική κατάσταση.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube