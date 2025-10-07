Λε Μερ για την αποχώρησή του από τη γαλλική κυβέρνηση: Όταν βλέπω ότι είμαι το πρόβλημα, φεύγω

Ο Μπρουνό Λε Μερ μίλησε για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή του από την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, καθώς και για την έκκλησή του προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά την έντονη κριτική του Μπρουνό Ρεταγιό.

«Όταν βλέπω ότι είμαι το πρόβλημα, τηλεφωνώ στον Πρωθυπουργό και του λέω: “Φεύγω από εδώ, κανένα πρόβλημα”. Και τηλεφωνώ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του λέω: “Φεύγω από εδώ, κανένα πρόβλημα”. Δεν με αφορά εμένα. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να λειτουργούν τα πράγματα, να λειτουργούν οι θεσμοί μας. Αν είμαι μια κουκκίδα σκόνης σε αυτούς τους θεσμούς, η κουκκίδα σκόνης πρέπει να φύγει».

Επιπλέον, ο Γάλλος πρώην υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι «αρνείται να αποτελεί πρόβλημα» για την παρούσα πολιτική κατάσταση.