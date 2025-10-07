Η ΕΕ εξετάζει νέους περιορισμούς στις μετακινήσεις των Ρώσων διπλωματών

Η ιςΕυρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μια πρόταση που θα μπορούσε δυνητικά να περιορίσει τις μετακινήσεις των Ρώσων διπλωματών εντός της επικράτειας του μπλοκ, σύμφωνα με ένα έγγραφο που προστέθηκε στον τελευταίο γύρο κυρώσεων και το οποίο είδε το Euronews. Το σχέδιο θα αφορά μέλη των ρωσικών διπλωματικών και προξενικών αποστολών, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.

Εάν εγκριθεί, θα θεσπίζεται η υποχρέωση για τους Ρώσους διπλωμάτες να ενημερώνουν για την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν ή να διασχίσουν άλλο κράτος μέλος πέραν της χώρας υποδοχής τους. Η ειδοποίηση θα πρέπει να εκδίδεται «τουλάχιστον 24 ώρες» πριν την άφιξη, αναφέρει το έγγραφο, και να περιλαμβάνει τα μέσα μεταφοράς καθώς και την ημερομηνία και το σημείο εισόδου/εξόδου. Το κράτος υποδοχής θα έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα είτε να επιτρέψει είτε να απαγορεύσει τη διέλευση.

Σκοπός και επιχειρηματολογία της EEAS

Η πρόταση προστέθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στο 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγμάτευση. Όταν παρουσιάστηκαν οι κυρώσεις τον προηγούμενο μήνα, δεν περιελάμβαναν μέτρα σχετικά με Ρώσους διπλωμάτες. Τα βασικά στοιχεία επικεντρώνονταν στον ενεργειακό τομέα της Μόσχας.

Η EEAS υποστηρίζει ότι οι Ρώσοι διπλωμάτες «συχνά συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, ιδίως διαδίδοντας τη ρωσική ρητορική για τα αίτια του πολέμου, την εξέλιξή του και τον ρόλο της Ένωσης». Οι διπλωμάτες διατρέχουν τον κίνδυνο να συμμετάσχουν σε «συντονισμένη χειραγώγηση πληροφοριών και παρεμβάσεις ή άλλες ενέργειες που στοχεύουν στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης». Η EEAS επιμένει ότι οι περιορισμοί στις μετακινήσεις δεν παραβιάζουν τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961.

Προώθηση από την Τσεχία και προηγούμενες αντιδράσεις

Παρά το γεγονός ότι η πρόταση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η ιδέα στόχευσης των Ρώσων διπλωματών συζητείται σοβαρά, υπήρχαν ήδη άτυπες συζητήσεις γύρω από το θέμα. Στους πρώτους μήνες της πλήρους εισβολής, αρκετά κράτη μέλη απέλασαν Ρώσους υπαλλήλους που κατηγορούνταν για κατασκοπεία, πυροδοτώντας αλληλοαντίποινα από την Κρεμλίνο.

Η Τσεχία ζητούσε εδώ και καιρό να εφαρμοστούν περιορισμοί σε επίπεδο ΕΕ, λόγω των ρωσικών υβριδικών ενεργειών στη χώρα, όπως κυβερνοεπιθέσεις κατά κρατικών θεσμών και εκστρατείες παραπληροφόρησης στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τσέχος Υπουργός Εξωτερικών Jan Lipavský ανακοίνωσε απαγόρευση εισόδου σε Ρώσους διπλωμάτες που δεν διαθέτουν διαπίστευση εκδοθείσα από την Πράγα.

Πιθανότητες έγκρισης και εφαρμογή των περιορισμών

Το τσέχικο σχέδιο είχε συναντήσει αντίσταση από ορισμένα κράτη μέλη που ανησυχούσαν για τη σημασία διατήρησης του διαλόγου με τη Μόσχα. Ωστόσο, η σκεπτικιστική στάση υποχώρησε, δίνοντας στην EEAS τη δυνατότητα να καταθέσει την πρόταση, με υψηλές αλλά όχι εγγυημένες πιθανότητες έγκρισης.

Όπως και κάθε άλλη κυρώση, θα απαιτεί ομοφωνία από τα 27 κράτη μέλη. Η απόφαση για την επιτρεπτή ή μη είσοδο θα λαμβάνεται αποκλειστικά από τις πρωτεύουσες, οπότε οι περιορισμοί αναμένεται να εφαρμοστούν ασύμμετρα. Κάποιες χώρες ενδέχεται να υιοθετήσουν αυστηρή προσέγγιση περιορισμού μετακινήσεων, ενώ άλλες πιο επιεική. Οι διαπραγματεύσεις για το 19ο πακέτο κυρώσεων θα συνεχιστούν την Τετάρτη, με τη Σλοβακία να παρακολουθείται στενά λόγω πρόσθετων απαιτήσεων.

