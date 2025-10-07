Logo Image

Βανς για 7η Οκτωβρίου: Θυμόμαστε όσους δολοφονήθηκαν βάναυσα από τη Χαμάς – Στόχος η οικοδόμηση μιας διαρκούς ειρήνης

Δήλωση του Αμερικανού αντιπροέδρου για τα δύο χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, θρηνεί όσους δολοφονήθηκαν κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου πριν από δύο χρόνια, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του.

Ειδικότερα, ο Βανς σημειώνει:

«Σε αυτή τη δεύτερη επέτειο των τρομερών τρομοκρατικών επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, θυμόμαστε όλους τους αθώους ανθρώπους που δολοφονήθηκαν βάναυσα από τη Χαμάς. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ να φέρει τους εναπομείναντες ομήρους πίσω στην πατρίδα τους και να οικοδομήσει μια διαρκή ειρήνη για όλους».

