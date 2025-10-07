Ουκρανία: Μαζική διακοπή ρεύματος σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές

Το ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια της Ουκρανίας έμεινε σε μεγάλο βαθμό χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ύστερα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο διορισθείς από τη Μόσχα κυβερνήτης Γιεβγκένι Μπαλίτσκι.

Ο εγκάθετος της Μόσχας κυβερνήτης της γειτονικής περιοχής της Χερσώνας Βλαντίμιρ Σάλντο, σε δηλώσεις που έκανε είπε ότι περίπου 38.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αν και δεν ανέφερε εάν η κατάσταση αυτή σχετίζεται με τις διακοπές ρεύματος στην Ζαπορίζια.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου τα τρία τέταρτα των δύο νότιων περιοχών της Ουκρανίας, με τις γραμμές του μετώπου να μένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες από το 2022.

Το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την πλευρά του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ