Logo Image

Ουκρανία: Μαζική διακοπή ρεύματος σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές

Κόσμος

Ουκρανία: Μαζική διακοπή ρεύματος σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές

REUTERS/Stringer

Δεν έχει υπάρξει ακόμα επιβεβαίωση από το Κίεβο

Το ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια της Ουκρανίας έμεινε σε μεγάλο βαθμό χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ύστερα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο διορισθείς από τη Μόσχα κυβερνήτης Γιεβγκένι Μπαλίτσκι.

Ο εγκάθετος της Μόσχας κυβερνήτης της γειτονικής περιοχής της Χερσώνας Βλαντίμιρ Σάλντο, σε δηλώσεις που έκανε είπε ότι περίπου 38.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αν και δεν ανέφερε εάν η κατάσταση αυτή σχετίζεται με τις διακοπές ρεύματος στην Ζαπορίζια.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου τα τρία τέταρτα των δύο νότιων περιοχών της Ουκρανίας, με τις γραμμές του μετώπου να μένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες από το 2022.

Το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την πλευρά του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube