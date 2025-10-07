Η Πολωνία διπλασιάζει την παραγωγή των αντιαεροπορικών πυραύλων Piorun

Παρόλο που ο Πολωνικός Όμιλος Εξοπλισμών (PGZ) παράγει σήμερα περίπου 1.300 αντιαεροπορικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς Piorun ετησίως, ο αριθμός αυτός προβλέπεται να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς η ζήτηση αυξάνεται τόσο από τον πολωνικό στρατό όσο και από ξένους πελάτες, σύμφωνα με την πολωνική εφημερίδα Rzeczpospolita. Ο πύραυλος Piorun αποτελεί μία από τις ελάχιστες αλλά σημαντικές εξαγωγικές επιτυχίες της πολωνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Το φορητό σύστημα Piorun κατασκευάζεται από την εταιρεία Mesko, που εδρεύει στο Skarżysko και ανήκει στον Όμιλο PGZ. Η “Rzeczpospolita” επισημαίνει ότι πρόκειται πιθανότατα για το πιο επιτυχημένο εξαγώγιμο προϊόν της PGZ: όταν ξεκίνησε η παραγωγή του το 2019, η ετήσια δυναμικότητα δεν ξεπερνούσε τις 300 μονάδες, ενώ σήμερα φτάνει περίπου τις 1.300, με σταθερή ανοδική τάση. Ο επικεφαλής επικοινωνιών της PGZ, Jacek Matuszak, δήλωσε ότι στόχος είναι ο διπλασιασμός της παραγωγής τα επόμενα χρόνια —μια διαδικασία που, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, θα διαρκέσει τρία έως τέσσερα χρόνια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιχειρησιακή απόδοση

Το Piorun είναι ένα φορητό αντιαεροπορικό σύστημα νέας γενιάς, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί εύκολα από στρατιώτες στον ώμο. Οι πύραυλοι έχουν τη δυνατότητα να καταρρίψουν εχθρικά ελικόπτερα και αεροσκάφη σε αποστάσεις έως 6 χιλιομέτρων. Το όπλο αυτό απέδειξε την αποτελεσματικότητά του στο πεδίο της μάχης κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που ενίσχυσε το ενδιαφέρον ξένων στρατών.

Ο πύραυλος σχεδιάστηκε την περίοδο 2010–2015 και εντάχθηκε επισήμως σε υπηρεσία το 2019. Ζυγίζει 10,5 κιλά, ενώ το πλήρες σύστημα εκτόξευσης 16,5 κιλά. Το βεληνεκές του κυμαίνεται από 400 μέτρα έως 6,5 χιλιόμετρα και το μέγιστο επιχειρησιακό ύψος δράσης φτάνει τα 4 χιλιόμετρα.

Ξένη ζήτηση και νέες συμφωνίες

Μετά τη δοκιμασμένη επιτυχία του στην Ουκρανία, αρκετές χώρες προχώρησαν στην αγορά του Piorun. Η Νορβηγία, η Εσθονία, η Λετονία, η Μολδαβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εντάξει το σύστημα στους στρατούς τους.

Η Σουηδία ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου την πρόθεσή της να προμηθευτεί πυραύλους αξίας περίπου 1,2 δισ. ζλότι (PLN) — ποσό που αντιστοιχεί σε αρκετές εκατοντάδες μονάδες, δεδομένου ότι κάθε πύραυλος κοστίζει περίπου 1 εκατομμύριο PLN, χωρίς τους εκτοξευτές. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2027, με τον Πολωνικό Στρατό να παραμένει ο μεγαλύτερος πελάτης, έχοντας ήδη παραγγείλει 3.500 πυραύλους και περίπου 600 εκτοξευτές.

Τον Ιούλιο του 2025, το Βέλγιο ανακοίνωσε επίσης συμφωνία προμήθειας 40 εκτοξευτών και εκατοντάδων πυραύλων Piorun, συνολικής αξίας 137 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται εντός του 2025, με τα συστήματα να προορίζονται για μονάδες του Βελγικού Στρατού και των Ειδικών Δυνάμεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ