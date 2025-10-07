Logo Image

Βερολίνο: Απαγορεύτηκε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση υπό τον φόβο επεισοδίων

REUTERS/Christian Mang

Απαγορεύτηκαν και οι αντι-διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για την δεύτερη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ

 Απαγορεύτηκε, πριν από λίγη ώρα, φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το απόγευμα  στο Βερολίνο, υπό τον φόβο βίαιων επεισοδίων.

«Με βάση την εμπειρία των τελευταίων ημερών, πρέπει να υποθέσουμε ότι δεν θα εξελισσόταν ειρηνικά», αναφέρει η αστυνομία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

Επίσης απαγορεύτηκαν  και οι αντι-διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για  την δεύτερη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ

Διαδικτυακό προσκλητήριο από «ύποπτες» ομάδες

Η φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση, υπό το σύνθημα «Σταματήστε τη γενοκτονία», επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην ιστορική Αλεξάντερπλατς και η ακύρωσή της είχε κυρίως σχέση με προσκλητήριο που απηύθυναν διαδικτυακώς ομάδες, οι οποίες τελούν υπό έρευνα των κρατικών υπηρεσιών για τη δράση τους και με την «υποψία της δημόσιας επιδοκιμασίας ποινικών αδικημάτων».

Στις αφίσες της πρόσκλησης εικονίζονται άτομα με το παλαιστινιακό μαντίλι και ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς, το οποίο παραπέμπει στην έφοδο της Χαμάς στο Ισραήλ τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΜΠΕ

