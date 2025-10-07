Μελόνι για Γάζα: Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία του σχεδίου Τραμπ – Το Ισραήλ έχει ξεπεράσει τα όρια

Δύο χρόνια έχουν περάσει από τη φρικτή επίθεση που εξαπέλυσαν οι τρομοκράτες της Χαμάς εναντίον χιλιάδων αμάχων στο Ισραήλ — μια πράξη βίας που στοίχισε τη ζωή σε αθώους ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Τα αποτρόπαια αυτά εγκλήματα κατέστησαν την 7η Οκτωβρίου μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες της σύγχρονης ιστορίας, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ιταλικής κυβέρνησης, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η ανακοίνωση συνεχίζει σημειώνοντας ότι «σήμερα, αποτίουμε και πάλι φόρο τιμής στα θύματα και εκφράζουμε τη βαθιά μας αλληλεγγύη προς τις οικογένειές τους. Παράλληλα, επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, που εξακολουθούν να στερούνται την ελευθερία τους μετά από δύο χρόνια πόνου, κακουχιών και αιχμαλωσίας».

Στη συνέχεια, τονίζεται πως «η βία της Χαμάς προκάλεσε μια πρωτοφανή κρίση στη Μέση Ανατολή, ενώ η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ έχει υπερβεί τα όρια της αναλογικότητας, οδηγώντας σε απαράδεκτα μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων της Γάζας».

Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία που δίνει το σχέδιο Τραμπ

Όπως υπογραμμίζεται, η φετινή επέτειος έρχεται σε μια στιγμή που διαφαίνεται ελπίδα για τον τερματισμό του πολέμου. «Το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Πρόεδρος Τραμπ – και το οποίο έχει τύχει ευρείας στήριξης τόσο από ευρωπαϊκές όσο και από αραβικές και ισλαμικές χώρες – προσφέρει μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Μπορεί να οδηγήσει σε μια διαρκή κατάπαυση του πυρός, στην επιστροφή των ομήρων και στην έναρξη μιας ουσιαστικής διαδικασίας για την ειρήνη και την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή», αναφέρεται.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι «όλοι φέρουμε την ευθύνη να συνδράμουμε ώστε αυτή η εύθραυστη αλλά πολύτιμη ευκαιρία να καρποφορήσει. Η Ιταλία έχει συμβάλει ενεργά σε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσει να το πράττει με αποφασιστικότητα».