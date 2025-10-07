Αποκάλυψη Μελόνι: Με κατήγγειλαν στο ΔΠΔ, για συμμετοχή σε γενοκτονία

Στην αποκάλυψη πως έγινε καταγγελία σε βάρος της, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), για «συμμετοχή σε γενοκτονία», προχώρησε απόψε σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η αναλυτική συνέντευξη της επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης πρόκειται να μεταδοθεί αργότερα.

Όπως πρόσθεσε, ίδια καταγγελία έγινε και σε βάρος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και του διευθύνοντα συμβούλου της αμυντικής βιομηχανίας κρατικών συμφερόντων “Leonardo”, Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.

«Η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Θεωρώ οτι δεν υπάρχει καμία άλλη παρόμοια περίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ιστορία», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΜΠΕ