«Απετάξατο» τον γιο του με 11 λέξεις – Γιατί ο πλουσιότερος μεγιστάνας ακινήτων αποκήρυξε τον κληρονόμο του

«Δεν έχουμε καμία προσωπική ή επιχειρηματική σχέση με αυτό το άτομο». Με αυτήν την παγερή δήλωση, μόλις 11 λέξεων, ο Ντόναλντ Μπρέν, ιδιόρρυθμος και έντονα εσωστρεφής πατριάρχης, της πιο ισχυρής αυτοκρατορίας ακινήτων της Καλιφόρνιας, αποκήρυξε μέσω του εκπροσώπου του, τον ίδιο του τον γιο.

Ο 33χρονος κληρονόμος, Ντέιβιντ Μπρεντ κατηγορείται ότι απέσπασε εκατομμύρια από επενδυτές, ως ο εγκέφαλος της δημιουργίας μιας «ανδρικής σπηλιάς» -όπως ονομάζονται οι κλειστές λέσχες δισεκατομμυριούχων- εξοπλισμένη με πανάκριβα αυτοκίνητα και πούρα στην καρδιά του Μπέβερλι Χιλς και την ονομασία The Bunker.

Η δήλωση του πατρός Μπρεν, είναι ο απόλυτος αφορισμός συγγενή εξ αίματος.

Το επίθετο -χρυσορυχείο

Ο Ντέιβιντ Μπρεν, φέρεται να επικαλέστηκε το ισχυρό του επίθετό του για να προσελκύσει επενδυτές, σε ένα έργο που οι αγωγές περιγράφουν ως «οφθαλμαπάτη» – ένα πολυτελές κλαμπ μελών αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων, που δεν υπήρξε ποτέ.

Ζητούσε συνδρομές 14.500 δολαρίων το μήνα και πρόσβαση σε έναν στόλο supercars αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων -ανάμεσά τους Bugatti Ferrari, Porsche- πλούσιο φαγητό, πολυτελή κρασιά και ιδιωτικά σαλόνια καπνίσματος.

Οι επενδυτές ανέφεραν ονόματα τιτάνων, που φέρονταν να είναι ιδρυτικά μέλη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αγωγές, το “The Bunker” δεν ήταν παρά «καπνός», καθρέφτες, και καλοφτιαγμένες διαφάνειες PowerPoint.

Ο εμμονικός μπαμπάς

Η σκληρότητα της στάσης του πατέρα είναι σχεδόν εξίσου συγκλονιστική με το ίδιο το φερόμενο σχέδιο.

Ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της Αμερικής, με καθαρή περιουσία άνω των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο μεγιστάνας των ακινήτων είναι γνωστός για την εμμονή του στην έννοια του ελέγχου, του μινιμαλισμού και της ακρίβειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει να χρησιμοποιείται γραμματοσειρά Arial 10 σε όλα τα έγγραφα και αρνείται να μοιράζεται τους ανελκυστήρες στην έδρα της εταιρείας του στο Ιρβάιν της Καλιφόρνια.

Και «προδοσία» και δικαίωση

Για τους επενδυτές, πολλοί από τους οποίους λένε ότι δελεάστηκαν από το επώνυμο του Ντέιβιντ, η στάση του δισεκατομμυριούχου μοιάζει τόσο με προδοσία όσο και με δικαίωση.

Πώς χειραγωγούσε τα θύματά του

«Έδινε την εντύπωση (ο Ντέιβιντ) ότι θα μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο και να καλέσει άμεσα τον πατέρα του», είπε ο Κρις Ράισινγκ, συνεργάτης της οικογένειας Μπρεν.

Σε άλλους, πιθανούς επενδυτές, ο Ντέιβιντ παρουσίαζε τον Ντόναλντ ως αχρείο.

«Ήταν επιδέξιος. Έπαιζε τον ρόλο του θύματος και έτσι κέρδιζε την συμπάθεια των ανθρώπων. «Ο πατέρας μου δεν μου έδωσε τίποτα. Θα μπορούσα να το κάνω, αλλά κανείς δεν πιστεύει σε μένα», ανέφερε ο Μάικ Τραν, στενός φίλος ενός επενδυτή, στην εφημερίδα Los Angeles Times.

Περισσότεροι από δώδεκα θύματα, δηλώνουν ότι επένδυσαν εξαψήφια και επταψήφια ποσά στο The Bunker, καθώς θαμπώθηκαν από την αυτοπεποίθηση του Ντέιβιντ ο οποίος εμφανιζόταν σε παρουσιάσεις ακινήτων με μια μοβ Lamborghini και διοργάνωνε πολυτελείς εκδηλώσεις που, όπως ισχυριζόταν, συνδιοργάνωνε η Louis Vuitton.

Πιέσεις που οδήγησαν μέχρι και σε αυτοκτονία

Η Νάνξι Λιου, επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας, του έδωσε 100.000 δολάρια.

«Με πίεσε πολύ. Είπε ότι πρέπει να επενδύσω . Βάλε μισό εκατομμύριο… κάν’ το για μένα. Θα είναι φοβερό. Είναι το Soho House για τους λάτρεις των αυτοκινήτων», θυμάται να λέει, ο σύμβουλός του Τόνι Τσεν

Ανδρας, που είχε επενδύσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στην επιχείρηση, με την αποκάλυψη της απάτης οδηγήθηκε στην κατάθλιψη και, τελικά, αυτοκτόνησε.

Βρέθηκε νεκρός σε ένα γκαράζ στο Σαν Χοσέ τον Σεπτέμβριο του 2022. Κρεμάστηκε σε ηλικία 46 ετών.

Εντωμεταξύ, τα θύματα του Ντέιβιντ αναρωτιούνται πώς κάποιος με τόσες γνωριμίες μπόρεσε να εξαφανιστεί με τόσα πολλά χρήματα και να μην αντιμετωπίσει καμία ποινική δίωξη.

Διέρρηξε πολυτελές σπίτι για να μείνει

Τουλάχιστον τέσσερις ξεχωριστές αγωγές καταγγέλουν τον Ντέιβιντ για απάτη, αθέτηση υποχρεώσεων από μισθώσεις, ψευδή παρουσίαση πολυτελούς τρόπου ζωής και διάρρηξη σε σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς για να ζήσει χωρίς να πληρώνει ενοίκιο.

Οι αποφάσεις εναντίον του ανέρχονται συνολικά σε περίπου 2,6 εκατομμύρια δολάρια και συνεχίζουν να αυξάνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κυκλοφορεί μόνος του στο Ίρβαϊν με ένα σκούρο SUV και κρατά σημειώσεις για α κτίρια που θέλει να αναδιαμορφώσει. Η ασφάλειά του εκκενώνει τους διαδρόμους πριν μπει. Οι ανελκυστήρες προορίζονται αποκλειστικά για αυτόν.

Ο Ντέιβιντ ζούσε τελευταία σε μια έπαυλη στο Μπελ-Ερ, ενώ πρόσφατες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν ότι έχει μετακομίσει στο Μαϊάμι.

Ενώ οι αγωγές συσσωρεύονται, ουδεμία ποινική δίωξη έχει ασκηθεί και δεν είναι γνωστό να βρίσκεται σε εξέλιξη καμία επίσημη έρευνα.

