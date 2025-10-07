Φρεντέρικσεν: Ο Τραμπ θα επανέλθει για το θέμα της Γροιλανδίας

Η Μέτε Φρεντέρικσεν θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επανέλθει για το θέμα της Γροιλανδίας, παρόλο που αυτήν την περίοδο το έχει αφήσει στην άκρη.

Ο Τραμπ είχε επιδείξει πρωτοφανή επιμονή για το νησί της Αρκτικής, που ανήκει στη Δανία και είναι γεμάτο από τεράστιες κρύπτες ανεκμετάλλευτων σπάνιων γαιών, ενώ αρνήθηκε να αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων ή την άσκηση οικονομικής πίεσης για την κατάκτησή της.

Τους τελευταίους μήνες πάντως η προσοχή του είναι στραμμένη σε άλλα θέματα.

Αλλά η ανακούφιση είναι μόνο προσωρινή, δήλωσε η Φρέντερικσεν την Τρίτη. «Αυτή τη στιγμή φαίνεται μακρινή (ανάμνηση). Υπάρχει ίσως η αίσθηση ότι μπορούμε να ανασάνουμε με ανακούφιση», δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά: «Πιστεύω ότι δεν μπορούμε (να εφησυχάζουμε)».

«Υποστηρίζουμε τη Γροιλανδία στον καθορισμό του μέλλοντός της»

Πρόσθεσε ότι ο πληθυσμός της Γροιλανδίας των 60.000 κατοίκων εξακολουθεί να ζει με τον φόβο μιας αμερικανικής κατάληψης. «Φανταστείτε πώς είναι να ζεις σε έναν από τους μικρούς οικισμούς κατά μήκος της ακτής… όταν η ισχυρότερη υπερδύναμη του κόσμου μιλάει για εσένα ως κάτι που μπορεί να αγοραστεί, ως κάτι που μπορεί να γίνει ιδιοκτησία, ως κάτι που πρέπει να αποκτηθεί», είπε.

«Ό,τι και να συμβεί, υποστηρίζουμε τη Γροιλανδία στον καθορισμό του μέλλοντός της. Και δεν θα απειληθούμε ούτε θα εκφοβιστούμε ώστε να κάνουμε κάτι που είναι σαφώς λάθος», πρόσθεσε η Φρέντερικσεν.

Πηγή: Politico