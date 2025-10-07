Γαλλία: Σοσιαλιστές, Κομμουνιστές και Οικολόγοι ζητούν πρωθυπουργό από την Αριστερά

Το -λειψό- Νέο Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία (Σοσιαλιστές, Κομμουνιστές, Οικολόγοι, απούσα η Ανυπότακτη Γαλλία), συναντήθηκε σήμερα το πρωί λόγω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στη χώρα.

Το NFP (Nouveau Front Populaire), δημοσίευσε κοινή δήλωση στην οποία ζήτησαν τον διορισμό ενός «Πρωθυπουργού που θα σχηματίσει μια αριστερή και Πράσινη κυβέρνηση».

«Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε από κοινού για να ακολουθήσουμε μια πολιτική κοινωνικής και οικολογικής προόδου και δημοσιονομικής δικαιοσύνης, όπου θα αποκαταστήσουμε το Κοινοβούλιο στη θέση που του αξίζει», πρόσθεσαν οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες «καταδικάζουν την επιμονή του Προέδρου να αρνηθεί μια αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης» και μια «ανεύθυνη αντιδημοκρατική στάση που επιδεινώνει την κρίση».

Σημειώνεται πως οι Σοσιαλιστές έχουν δώσει ραντεβού με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί αύριο Τετάρτη το πρωί. Αντιθέτως, η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν αρνήθηκε νέα συνάντηση με τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό.

naftemporiki.gr

