Κ. Τσουκαλάς: «Ένα κόμμα Τσίπρα, φαίνεται ότι δεν ασκεί κάποια επιρροή στον χώρο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ

«Αν θέλουμε να υπάρξει πολιτική αλλαγή δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος για τη χώρα» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σημειώνοντας πως «μια ακόμα τετραετία Μητσοτάκη μπορεί πράγματι να είναι διαλυτική για την κοινωνία, τους θεσμούς και ενδεχομένως και τα εθνικά συμφέροντα».

Στον απόηχο της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1, ανέφερε ότι «επί της αρχής η κίνηση αυτή είναι ένα εσωτερικό ζήτημα που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ», επισημαίνοντας ότι «προφανώς, όταν ένας πρώην πρωθυπουργός κάνει ένα κόμμα, είτε είναι ο Τσίπρας είτε είναι ο Σαμαράς ή οποιοσδήποτε άλλος, είναι λογικό να έχει μία βαρύτητα στην πολιτική συζήτηση και να λαμβάνει αυξημένη δημοσιότητα». «Όλα αυτά βέβαια θα αξιολογηθούν αφού δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειές του», σχολίασε.

Κληθείς να πάρει θέση για το εάν η δημιουργία ενός κόμματος από τον κ. Τσίπρα θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «αν δει κανείς τις μετρήσεις, φαίνεται ότι δεν ασκεί κάποια επιρροή στον χώρο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ».

«Πρέπει να μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος»

«Υπάρχει μία δεξαμενή ψηφοφόρων που είναι οι αναποφάσιστοι. Αυτούς θέλουμε εμείς να πείσουμε για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Ένα νέο κόμμα που σκοπεύει να απευθυνθεί σε αυτήν τη μερίδα των πολιτών, μπορεί να ευνοεί ενδεχομένως τη Νέα Δημοκρατία, αν προκαλέσει πολυδιάσπαση στην εκλογική κατεύθυνση των αναποφάσιστων», υποστήριξε.

Ο κ. Τσουκαλάς είπε ακόμη ότι «στο θέμα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη απεύθυνση και δυναμική από ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού». «Δεν πιστεύω», σημείωσε, «ότι ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος. Πρέπει να μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος».

Σχετικά με τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι του έκανε κάνει εντύπωση «η υποβάθμιση του Κοινοβουλίου από πλευράς του».

«Είναι απορίας άξιο ένας πρώην πρωθυπουργός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο για ένα πεδίο εντός του οποίου, αποδεδειγμένα, μπορούν να ασκηθούν αντιπολιτευτικά καθήκοντα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτή η Βουλή δεν δίνει την δυνατότητα να είναι κάποιος χρήσιμος, ενώ μια προηγούμενη τα έδινε ή μια επόμενη θα τα δώσει», σχολίασε.

Προσέθεσε στο ίδιο πλαίσιο ότι «ο κ. Τσίπρας έχει υπάρξει δύο φορές πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, και θα περίμενε κανείς να θεωρεί τα κοινοβουλευτικά εργαλεία σημαντικά». Σχολίασε ότι «επειδή είχε τη δυνατότητα να τοποθετείται ως ένας πρωθυπουργός, δεν νομίζω ότι εξάντλησε τα περιθώρια που του έδινε ο κανονισμός της Βουλής πριν διαγνώσει ότι είναι ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια. Όταν όμως λέει ότι ο λόγος για τον οποίο αποχωρεί, είναι γιατί δεν μπορεί να είναι χρήσιμος κοινοβουλευτικά -δεν είπε ότι δεν μπορεί να τοποθετείται διότι δεν τον εκπροσωπεί πλέον το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ-, η στάση αυτή γεννά ερωτήματα για τα πραγματικά κίνητρα της επιλογής του».

«Παράταιρο να λέει ότι δεν είναι χρήσιμος»

Σημείωσε ότι του φαίνεται «παράταιρο» να λέει δεν είναι χρήσιμος, ενώ δεν προσπάθησε να γίνει χρήσιμος παίρνοντας τον λόγο. «Έχουν δοθεί στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής περιόδου μεγάλες κοινοβουλευτικές μάχες για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία με ανάδειξη σκανδάλων και κοινωνικών ανισοτήτων και σε όλα αυτά νομίζω ότι θα μπορούσε ένας πολιτικός με την εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί», τόνισε.