Τσεχία: Ο νικητής των εκλογών, Αντρέι Μπάμπις, διαπραγματεύεται κυβερνητικό συνασπισμό με ευρωσκεπτικιστές και ακροδεξιούς

Ο Τσέχος λαϊκιστής δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις δήλωσε ότι μπορεί να συμπεριλάβει υπουργούς που έχουν οριστεί από ευρωσκεπτικιστικά και ακροδεξιά κόμματα σε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να σχηματίσει, μετά τη νίκη του κόμματός του ANO στις βουλευτικές εκλογές, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Ο Μπάμπις αρχικά δήλωσε μετά την ψηφοφορία της 3ης-4ης Οκτωβρίου ότι ήθελε ένα υπουργικό συμβούλιο μειοψηφίας μόνο από το ANO, το οποίο θα υποστηρίζεται στο κοινοβούλιο από τους ευρωσκεπτικιστές αυτοκινητιστές και το ακροδεξιό, αντιευρωπαϊκό και αντιΝΑΤΟ SPD, αλλά και τα δύο κόμματα απαίτησαν να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση.

«Διαπραγματευόμαστε για μια κοινή κυβέρνηση», δήλωσε ο Μπάμπις σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Facebook.

«Το SPD θα πρέπει να έχει έναν αριθμό υπουργείων όπου θέλει να έχει (μη κομματικούς) εμπειρογνώμονες που θα τους εκπροσωπούν… και οι αυτοκινητιστές θέλουν να έχουν εκεί τους πολιτικούς τους που έλαβαν μέρος στις εκλογές».

Το ANO είναι μέλος της ομάδας ”Patriots for Europe” στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με πολλά ακροδεξιά κόμματα. Το ANO σχεδιάζει να αποκλείσει την εφαρμογή των ήδη συμφωνημένων συμφώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Οι Αυτοκινητιστές, επίσης μέλη των Patriots, αντιτίθενται στο τέλος των κινητήρων καύσης και σε άλλες πολιτικές για το κλίμα.

Δημοψήφισμα για αποχώρηση από ΕΕ και ΝΑΤΟ, θέλει το SPD

Το SPD επιθυμεί δημοψήφισμα για την αποχώρηση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αλλά ο Babis έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια βήματα. Το SPD έχει επίσης ζητήσει τη μείωση κάθε βοήθειας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που διαμένουν στην Τσεχική Δημοκρατία.

Ο Μπάμπις έχει επισημάνει μεγαλύτερη έμφαση στις εσωτερικές και τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και λιγότερη υποστήριξη για την Ουκρανία από ό,τι το απερχόμενο κεντροδεξιό υπουργικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής κατάργησης ενός τσεχικού προγράμματος αποστολής πυρομαχικών πυροβολικού στο Κίεβο. Έχει επικρίνει το σχέδιο για αυτό που αποκαλεί υπερτιμολόγηση και έλλειψη διαφάνειας.

Ο πρόεδρος Πετρ Πάβελ, ο οποίος βοήθησε στη δημιουργία του σχεδίου πυρομαχικών και ο οποίος είναι σημαντικός παράγοντας στις μετεκλογικές συνομιλίες καθώς διορίζει τον πρωθυπουργό, κάλεσε τα κόμματα τη Δευτέρα να διατηρήσουν το πρόγραμμα.

Εάν ο Μπάμπις καταλήξει σε συμφωνία συνασπισμού, ο σχηματισμός του νέου υπουργικού συμβουλίου θα απέχει ακόμη εβδομάδες.

Ο Πάβελ συγκάλεσε την Τρίτη την πρώτη συνεδρίαση της νέας κάτω βουλής του κοινοβουλίου για τις 3 Νοεμβρίου.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να εκλέξει νέο πρόεδρο της βουλής πριν από την επίσημη παραίτηση του απερχόμενου υπουργικού συμβουλίου – το νωρίτερο σημείο κατά το οποίο μπορεί να διοριστεί νέος πρωθυπουργός.

Πηγή: Reuters