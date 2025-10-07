Αξιωματούχος Χαμάς: Επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια με σκοπό τη συμφωνία

H αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο εργάζεται προκειμένου να ξεπερασθούν όλα τα εμπόδια για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τη Γάζα, με βάση το αμερικανικό σχέδιο.

Αυτό δηλώνει ο αξιωματούχος της Χαμάς, Φαουζί Μπαρχούμ, περιγράφοντας τις προθέσεις της οργάνωσης στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ που ξεκίνησαν χθες και βρίσκονται στη δεύτερη ημέρα τους.

Στις διαπραγματεύσεις πρόκειται να συμμετάσχει από αύριο και η αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Στιβ Γουίτκοφ.

Στο μεταξύ το Κατάρ που επίσης έχει μεσολαβητικό ρόλο δήλωσε σήμερα διά του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ της χώρας ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να έχει ήδη τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα κατά συμμόρφωσιν με το σχέδιο Τραμπ

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός τις προσεχείς ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεν αλ-Ανσάρι.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το Ισραήλ, όφειλε να έχει σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν οι δηλώσεις του (ισραηλινού) πρωθυπουργού περί συμφωνίας με το σχέδιο Τραμπ ήταν αληθείς.

Οι ρήτρες του σχεδίου πρέπει να έχουν συγκεκριμένη εφαρμογή επί του πεδίου, πράγμα που απαιτεί συνεχή επικοινωνία, πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Κατάρ που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή τις διαπραγματεύσεις διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν.

Η τύχη του γραφείου της Χαμάς στη Ντόχα

Ο Αλ-Ανσάρι θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς να συζητηθεί το μέλλον του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Ντόχα, μετά και την ισραηλινή επίθεση του περασμένου μήνα κατά στελεχών της οργάνωσης στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Το γραφείο αυτό είναι αναγκαίο «όσο θα υπάρχει ανάγκη γι’ αυτόν τον δίαυλο επικοινωνίας».