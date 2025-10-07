Αλβανία: Ο κωμικός που σατιρίζει τον Ράμα και θέλει να γίνει δήμαρχος Τιράνων

Ο κωμικός και συγγραφέας Φλοριάν Μπινάι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για δήμαρχος των Τιράνων, με την υποστήριξη του ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα.

Οι πρόωρες εκλογές διεξάγονται στις 9 Νοεμβρίου στην αλβανική πρωτεύουσα, μετά την απομάκρυνση του πρώην δημάρχου Έριον Βελιάι από τη θέση του λόγω φυλάκισης ως ύποπτου για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα παραμείνει στη θέση για δύο χρόνια, μέχρι τις επόμενες εθνικές τοπικές εκλογές.

Ο Μπινάι, γνωστός για τις παράξενες μιμήσεις του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα και τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση σε ώρες υψηλής τηλεθέασης, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα το Σάββατο.

«Αποφάσισα να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου για δήμαρχος των Τιράνων… Πιστεύω ότι η συμβολή μου θα χρησιμεύσει, αν και μισή εντολή, στην ελπίδα και την ενότητα, βελτιώνοντας τη ζωή όλων των κατοίκων της πρωτεύουσας», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook.

Η ανακοίνωση υποστηρίχθηκε γρήγορα από τον Μπερίσα – ο οποίος αντιμετωπίζει ο ίδιος νομικά προβλήματα – ο οποίος ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι όλοι οι ψηφοφόροι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του κωμικού, με το κεντροδεξιό Δημοκρατικό Κόμμα του να ηγείται της ψηφοφορίας.

Ο Μπερίσα δήλωσε στο POLITICO ότι «ο Φλόριαν Μπινάι είναι ένας ατρόμητος κοινωνικός ακτιβιστής, ένας γενναίος υποστηρικτής των σκοπών των πολιτών, ειδικά κατά της διαφθοράς τόσο στην τηλεόραση όσο και εκτός τηλεόρασης, και ένας εξαιρετικός επικοινωνιολόγος. Ενσαρκώνει ακριβώς αυτό που αναζητά η αλβανική αντιπολίτευση: όχι μόνο έναν τρόπο να διευρύνει την εμβέλειά της, αλλά και μια απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για καθαρά, νεανικά και αστικά δημόσια προφίλ».

Η υποψηφιότητα του Μπινάι αυτήν ενός άλλου γνώριμου: του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ήταν επιτυχημένος ηθοποιός και κωμικός πριν εισέλθει στην πολιτική.

«Δεν έχει ό,τι χρειάζεται»

Αλλά δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι ο Μπινάι έχει τα εφόδια να διαχειριστεί τον ετήσιο προϋπολογισμό της πρωτεύουσας ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ, με τους τοπικούς σχολιαστές να επικρίνουν την έλλειψη διοικητικής εμπειρίας του. «Εδώ μιλάμε για τη διοίκηση μιας πόλης, όχι για καμπαρέ», δήλωσε ο αναλυτής και πρώην πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος Έντβιν Κουλούρι στην τοπική τηλεόραση τη Δευτέρα.

Ο Μπινάι θα βρεθεί αντιμέτωπος με την υποψήφια του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος και πρώην υπουργό Παιδείας, Ογκέρτα Μαναστιρλίου, την ακτιβίστρια Έντλιρα Τσεπάνι και τον εκπαιδευτικό, συγγραφέα και αναλυτή, Ερμάλ Χασίμγια. Εκλογές θα διεξαχθούν επίσης σε πέντε άλλους δήμους.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο μόλις ξεκίνησε την τέταρτη θητεία του στην εθνική κυβέρνηση, κατέχει επί του παρόντος 54 από τις 61 εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Πηγή: Politico