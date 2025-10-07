Η Συρία ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε «πλήρη εκεχειρία» με τις κουρδικές δυνάμεις

Ο Σύρος υπουργός Άμυνας Μουρχάφ Αμπού Κάσρα λέει ότι συμφώνησε σε μια συνολική κατάπαυση του πυρός με τις κουρδικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια συνάντησης σήμερα με τον ηγέτη τους, Μαζλούμ Αμπντί, μετά από θανάσιμες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Χαλέπι.

Σε δήλωσή του στο X, ο Αμπού Κάσρα αναφέρει ότι συναντήθηκε με τον Αμπντί στη Δαμασκό και ότι «συμφωνήσαμε σε μια συνολική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και σε σημεία για στρατιωτική ανάπτυξη στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία», προσθέτοντας ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα ξεκινήσει αμέσως.

Πηγή: AFP