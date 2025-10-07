Logo Image

Ισπανία: Κατάρρευση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης

Κόσμος

Ισπανία: Κατάρρευση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης

Φωτ. REUTERS/Juan Medina

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, τρία άτομα έχουν τραυματιστεί, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους

Μερική κατάρρευση κτιρίου σημειώθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ισπανίας, Μαδρίτης.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, τρία άτομα έχουν τραυματιστεί, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, τουλάχιστον έξι όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει και τουλάχιστον ένας άνθρωπος, αν όχι περισσότεροι, έχει παγιδευτεί.

Πρόκειται για κτίριο στην οδό Hileras, κοντά στην Όπερα, που βρισκόταν υπό ανακατασκευή.

Αστυνομία και ασθενοφόρα

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Πυροσβέστες επιχειρούν με εκπαιδευμένους σκύλους για την αναζήτηση εγκλωβισμένων.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν επί του παρόντος τα αίτια κατάρρευσης του κτιρίου.

Φωτογραφίες

Ακολουθούν εικόνες από το σημείο:

Φωτ. REUTERS/Juan Medina
Φωτ. REUTERS/Juan Medina
Φωτ. REUTERS/Juan Medina
Φωτ. REUTERS/Juan Medina

