Ισπανία: Κατάρρευση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης

Μερική κατάρρευση κτιρίου σημειώθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ισπανίας, Μαδρίτης.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, τρία άτομα έχουν τραυματιστεί, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, τουλάχιστον έξι όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει και τουλάχιστον ένας άνθρωπος, αν όχι περισσότεροι, έχει παγιδευτεί.

Πρόκειται για κτίριο στην οδό Hileras, κοντά στην Όπερα, που βρισκόταν υπό ανακατασκευή.

Αστυνομία και ασθενοφόρα

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Πυροσβέστες επιχειρούν με εκπαιδευμένους σκύλους για την αναζήτηση εγκλωβισμένων.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Αδιευκρίνιστα παραμένουν επί του παρόντος τα αίτια κατάρρευσης του κτιρίου.

Φωτογραφίες

Ακολουθούν εικόνες από το σημείο: