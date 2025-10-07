Κατάρ: Η απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς θα σήμαινε το τέλος του πολέμου, είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε αν οι συνομιλίες θα επιτύχουν

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι «αν η Χαμάς παραδώσει τους ομήρους, αυτό θα σήμαινε το τέλος του πολέμου», σε σχόλια προς δημοσιογράφους στη Ντόχα.

Ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι είπε επίσης ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε ήδη σταματήσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα, σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός. Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απευθυνθεί πρώτα στην ισραηλινή κυβέρνηση κατοχής. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να σταματήσει πραγματικά τον πυρός εάν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού εκεί σχετικά με την τήρηση του σχεδίου Τραμπ ήταν αληθείς», τόνισε ο Ανσάρι.

Οι τροποποιήσεις στη συμφωνία

Ακόμη, σημείωσε ότι υπήρχαν πολλές λεπτομέρειες που έπρεπε να διευθετηθούν σχετικά με το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο, και ότι ήταν πολύ νωρίς για να είμαστε απαισιόδοξοι ή αισιόδοξοι, ή ακόμα και να συζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις στην πρόταση του Τραμπ.

Υπογράμμισε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε το μέλλον του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στο Κατάρ.

Πηγή: Times of Israel