Πόλεμος στην Ουκρανία: 4 νεκροί σε πλήγμα στο υπό ρωσική κατοχή τμήμα

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα drone στο υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα τοπικός αξιωματούχος, ο οποίος κατηγόρησε το Κίεβο ότι σκοπίμως στόχευσε αμάχους.

Ο αξιωματούχος αυτός, ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι οι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δρόμο ανάμεσα στις τοποθεσίες Ζαβοντίβκα και Γκορνοσταΐβκα, σε ουκρανική επίθεση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο «στοχοθέτησαν οχήματα αμάχων».

Στο μήνυμά του, στο οποίο έκανε τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου, ανέφερε επίσης ότι ένας άνδρας τραυματίστηκε από πλήγμα drone στη Νόβα Καχόβκα.

Στη Χερσώνα, την περιφερειακή πρωτεύουσα που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο, ένας 65χρονος σκοτώθηκε επίσης σήμερα το πρωί σε επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος που αποδόθηκε στη Μόσχα, δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής περιφερειακής διοίκησης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Αναχαίτιση drones

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε 209 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί, σε μια από τις μαζικότερες επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι κατέρριψε drones κυρίως πάνω από τις ρωσικές περιφέρειες του Κουρσκ και του Μπέλγκοροντ, που συνορεύουν με την Ουκρανία.

Επίσης 30 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξουδετερώθηκαν, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, πάνω από την περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, η οποία βρίσκεται ανατολικά της Μόσχας και σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Σε αυτήν την περιφέρεια, η επίθεση είχε κυρίως στο στόχαστρο τη βιομηχανική ζώνη του Τζερζίνσκ, στην οποία υπάρχουν πολλές χημικές μονάδες, διευκρίνισε στο μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο κυβερνήτης της Γκλεμπ Νικίτιν.

Τη Δευτέρα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πάνω από 250 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ενώ ουκρανικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην πόλη του Μπέλγκοροντ.

Στην ίδια περιοχή, χίλιοι άνθρωποι εξακολουθούσαν σήμερα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, μετά τις επιθέσεις με drones αυτών των δύο τελευταίων ημερών εναντίον των ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Από την εισβολή της στην Ουκρανία, η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν καθημερινά drones και πυραύλους στην Ουκρανία, η οποία απαντά τακτικά πλήττοντας τη ρωσική επικράτεια.

Το Κίεβο στοχεύει κυρίως τις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, αλλά οι επιθέσεις του περιορίζονται συνήθως σε μερικές δεκάδες drones.

Η Μόσχα από την πλευρά της έχει εντείνει τα πλήγματά της στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης τις τελευταίες μέρες, κάτι το οποίο δημιουργεί φόβους για μια νέα εκστρατεία που αποσκοπεί να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι και να προκαλέσει προβλήματα θέρμανσης καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ