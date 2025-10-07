Logo Image

Γαλλία: Λεπέν και Μπαρντελά αρνήθηκαν να συναντηθούν με τον Λεκορνί

Κόσμος

Γαλλία: Λεπέν και Μπαρντελά αρνήθηκαν να συναντηθούν με τον Λεκορνί

REUTERS/Tom Nicholson

Αναμενόμενη η άρνηση, επιμένουν στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης

Η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορντάν Μπαρντελά απέρριψαν την πρόσκληση του Σεμπαστιάν Λεκορνί να συναντηθούν στο Μέγαρο Ματινιόν.

Ο Λεκορνί υποχώρησε στην πρόταση Μακρόν να περιμένει 48 ώρες για την εξεύρεση μιας λύσης, και για τον λόγο αυτό καλεί όλα τα κόμματα στην πρωθυπουργική κατοικία για διαβουλεύσεις.

Παρά την άρνηση των δύο ηγετών της Εθνικής Συσπείρωσης, ο Γάλλος πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις. «Προσκαλεί καθεμία από τις πολιτικές δυνάμεις από σήμερα το απόγευμα έως αύριο το πρωί», ανακοίνωσε νωρίτερα το πρωί το γραφείο του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Οκτωβρίου

Λεπεν και Μπαρντελά επιμένουν, όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη εκλογών.

naftemporik.gr με πληροφορίες από BFMTV, Le Figaro

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube