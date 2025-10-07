Γαλλία: Λεπέν και Μπαρντελά αρνήθηκαν να συναντηθούν με τον Λεκορνί

Η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορντάν Μπαρντελά απέρριψαν την πρόσκληση του Σεμπαστιάν Λεκορνί να συναντηθούν στο Μέγαρο Ματινιόν.

Ο Λεκορνί υποχώρησε στην πρόταση Μακρόν να περιμένει 48 ώρες για την εξεύρεση μιας λύσης, και για τον λόγο αυτό καλεί όλα τα κόμματα στην πρωθυπουργική κατοικία για διαβουλεύσεις.

Παρά την άρνηση των δύο ηγετών της Εθνικής Συσπείρωσης, ο Γάλλος πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις. «Προσκαλεί καθεμία από τις πολιτικές δυνάμεις από σήμερα το απόγευμα έως αύριο το πρωί», ανακοίνωσε νωρίτερα το πρωί το γραφείο του.

Λεπεν και Μπαρντελά επιμένουν, όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη εκλογών.

naftemporik.gr με πληροφορίες από BFMTV, Le Figaro