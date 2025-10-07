Πόλεμος στη Γάζα – Δύο χρόνια μετά: Δεκάδες χιλιάδες νεκροί, εκτεταμένη καταστροφή, εκτοπισμός Παλαιστινίων

Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, που εξαπολύθηκε σε απάντηση στην επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης μαχητών Χαμάς σε κοινότητες στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους και έχει ισοπεδώσει μεγάλα τμήματα του θύλακα.

Ακολουθεί μια σύνοψη από το πρακτορείο Reuters των στοιχείων για τους θανάτους και την καταστροφή στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με μεγάλο μέρος των δεδομένων αυτών να αντλείται από εκθέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA).

Θάνατοι στη Γάζα

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, με σχεδόν το ένα τρίτο των νεκρών να είναι κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με στοιχεία των υγειονομικών αρχών της Γάζας.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών στον απολογισμό του. Το Ισραήλ έχει ήδη δηλώσει ότι τουλάχιστον 20.000 από τους νεκρούς ήταν μαχητές.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η επίθεσή του έχει στόχο τη Χαμάς και ότι προσπαθεί να αποφύγει να πλήξει αμάχους, αλλά ότι η οργάνωση κρύβεται ανάμεσα στους πολίτες, έναν ισχυρισμό που η Χαμάς αρνείται.

Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα –επικαλούμενη παραδείγματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την έκταση των θανάτων, για να στηρίξει το πόρισμά της. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την έκθεση «σκανδαλώδη» και «ψευδή».

Νεκροί Ισραηλινοί

Τουλάχιστον 1.665 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα του πολέμου από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με επίσημες ισραηλινές πληροφορίες. Εξ αυτών, οι 1.200 σκοτώθηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι 466 από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε μάχη, και 2.951 άλλοι τραυματίστηκαν, από τότε που ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση του στη Γάζα στις 27 Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς απήγαγε 251 ανθρώπους και τους μετέφερε στη Γάζα ως ομήρους μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ λέει ότι 48 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 20 θεωρούνται ότι είναι ακόμα εν ζωή.

Με βάση το σχέδιο που συζητούν οι δύο πλευρές για την παύση του πολέμου, οι υπόλοιποι όμηροι θα παραδοθούν σε ανταλλαγή με Παλαιστίνιους φυλακισμένους που κρατούνται στο Ισραήλ.

Κατεστραμμένα κτίρια

Περίπου 193.000 κτίρια τη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, σύμφωνα με ανάλυση των τελευταίων στοιχείων από τον Ιούλιο του Δορυφορικού Κέντρου των Ηνωμένων Εθνών.

Περίπου 213 νοσοκομεία και 1.029 σχολεία έχουν αποτελέσει στόχο, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μόνο τα 14 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας συνεχίζουν να είναι μερικώς λειτουργικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αυτά στη νότια Γάζα είναι υπερπλήρη.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει εκφράσει σοβαρή ανησυχία για το επίπεδο καταστροφής στην Πόλη της Γάζας, το βασικό αστικό κέντρο του θύλακα, και έχει δηλώσει ότι η όποια εσκεμμένη προσπάθεια για μετεγκατάσταση πληθυσμού θα ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση.

Εκτοπισμός

Μόνο περίπου το 18% της Λωρίδα της Γάζας δεν υπόκειται αυτή τη στιγμή σε εντολές εκτοπισμού ή δεν βρίσκεται εντός στρατιωτικοποιημένων ζωνών, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Πολλοί Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές.

Από τότε που το Ισραήλ επέκτεινε τη στρατιωτική του εκστρατεία στην Πόλη της Γάζας στα μέσα Αυγούστου, ορκιζόμενο να εξαλείψει τους μαχητές της Χαμάς, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταγράψει πάνω από 417.000 εκτοπισμούς ανθρώπων από το βόρειο στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Το Ισραήλ έχει καλέσει τους κατοίκους στην Πόλη της Γάζας να κινηθούν προς τον νότο. Αλλά οι συνθήκες στη νότια Γάζα είναι δύσκολες, με οικογένειες να είναι συνωστισμένες σε αυτοσχέδιες σκηνές και τις υπηρεσίες, που έχουν φθάσει στα όριά τους, να πασχίζουν να διαχειριστούν τις νέες αφίξεις, σύμφωνα με οργανώσεις αρωγής.

Τρόφιμα και πείνα

Το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC) δήλωσε τον Αύγουστο ότι λιμός είναι σε εξέλιξη στην Πόλη της Γάζας και πιθανόν να εξαπλωθεί. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την έκθεση αυτή ως «ξεδιάντροπο ψέμα». Σύμφωνα με το IPC, 514.000 άνθρωποι –σχεδόν το ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Γάζα— είναι αντιμέτωπο με συνθήκες λιμού.

Τουλάχιστον 177 άνθρωποι –μεταξύ των οποίων 36 παιδιά— έχουν πεθάνει από λιμό και υποσιτισμό από τότε που επιβεβαιώθηκαν συνθήκες λιμού σε τμήματα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Πάνω από το 60% των εγκύων και των νέων μητέρων πάσχει από υποσιτισμό, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό.

Αρωγή

Στις 21 Μαΐου, το Ισραήλ ήρε τον αποκλεισμό 11 εβδομάδων για την είσοδο προμηθειών στη Γάζα. Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν πει ότι η βοήθεια που φθάνει στάγδην στη Γάζα είναι πολύ μικρή για να καλύψει τις ανάγκες.

Πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς καθώς και εμπόδια στην επιμελητεία, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος του περάσματος Ζίκιμ μεταξύ Γάζας και Ισραήλ στις 12 Σεπτεμβρίου και του σημείου διέλευσης Άλενμπι μεταξύ της υπό ισραηλινής κατοχής Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας για επισιτιστικές προμήθειες αρωγής στις 24 Σεπτεμβρίου.

Το Ισραήλ λέει ότι δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός στην επισιτιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα και κατηγορεί τη Χαμάς ότι κλέβει βοήθεια, κατηγορίες που η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται.

Περίπου το 73% των φορτηγών αρωγής που μεταφέρουν επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα τον Σεπτέμβριο το έχουν σταματήσει πεινασμένοι άμαχοι ή διά της βίας ένοπλες συμμορίες, σύμφωνα με την OCHA.

Από τις 27 Μαΐου, τουλάχιστον 2.340 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ενώ αναζητούσαν τρόφιμα ή άλλες προμήθειες στη Γάζα –περίπου οι μισοί από αυτούς κοντά σε στρατιωτικοποιημένα σημεία διανομής και οι υπόλοιποι κατά μήκος των διαδρομών των αυτοκινητοπομπών αρωγής, σύμφωνα με στοιχεία της OCHA έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) που άρχισε να διανέμει τρόφιμα στα τέλη Μαΐου από ένα μικρό αριθμό κέντρων διανομής, έχει αρνηθεί ότι τα περιστατικά συμβαίνουν κοντά στα δικά του σημεία. Λειτουργεί εκτός των Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζεται από το Ισραήλ. Έχει δηλώσει ότι έως τις 29 Σεπτεμβρίου είχε διανείμει πάνω από 175 εκατ. γεύματα.

Πηγή: ΑΜΠΕ