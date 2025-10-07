Πεσκόφ: Θα υπάρξει απάντηση εάν η ΕΕ επιβάλει περιορισμούς στα ταξίδια Ρώσων διπλωματών

Το Κρεμλίνο υποσχέθηκε σήμερα ότι η Ρωσία θα διατυπώσει μια κατάλληλη απάντηση στα αναφερόμενα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό της κυκλοφορίας των διπλωματών της Μόσχας εντός της ΕΕ.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται προς μια συμφωνία για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη επίσημη συμφωνία, δήλωσαν διπλωμάτες της ΕΕ στο Reuters την Τρίτη.

Το μέτρο, που προτάθηκε από τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ, θα υποχρέωνε τους Ρώσους διπλωμάτες που βρίσκονται σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ να ειδοποιούν ένα άλλο κράτος μέλος εάν επιθυμούν να ταξιδέψουν εκεί. Αυτό θα έδινε στις κυβερνήσεις την επιλογή να τους απαγορεύσουν την είσοδο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία θα λάβει απάντηση, δήλωσε: «Λοιπόν, φυσικά και θα υπάρξει απάντηση».

«Η διπλωματική μας υπηρεσία θα διατυπώσει προτάσεις και θα εφαρμοστούν», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς, οι Ευρωπαίοι αναβιώνουν ενεργά τις δεξιότητές τους στην ανέγερση νέων διαχωριστικών τειχών».

Πηγή: Reuters