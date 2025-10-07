Γαλλία: Τελευταίες προσπάθειες Λεκορνί για εξεύρεση λύσης

Μπαράζ επαφών έχει ο -παραιτηθείς- πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, προκειμένου να βρεθεί λύση στο πολιτικό αδιέξοδο της χώρας.
Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του, πρότεινε «να επικεντρωθούμε σε δύο προτεραιότητες απαραίτητες για ολόκληρη την πολιτική τάξη: την υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού και την κοινωνική ασφάλιση, και το μέλλον της Νέας Καληδονίας». «Όλοι συμφώνησαν σε αυτά τα δύο επείγοντα ζητήματα, με κοινή επιθυμία να βρεθεί μια γρήγορη λύση».
Ο Λεκορνί θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις του: καλεί κάθε μία από τις πολιτικές δυνάμεις από σήμερα (Τρίτη) το απόγευμα έως αύριο το πρωί.
J’ai commencé ce matin les ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays, à la demande du Président de la République, en conviant les chefs de partis du socle commun et les présidents des deux chambres du Parlement.
J’ai proposé que nous nous…
