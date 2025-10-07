Logo Image

Γαλλία: Τελευταίες προσπάθειες Λεκορνί για εξεύρεση λύσης

Καλεί κάθε μία από τις πολιτικές δυνάμεις από σήμερα το απόγευμα έως αύριο Τετάρτη, το πρωί.

Μπαράζ επαφών έχει ο -παραιτηθείς- πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, προκειμένου να βρεθεί λύση στο πολιτικό αδιέξοδο της χώρας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του, πρότεινε «να επικεντρωθούμε σε δύο προτεραιότητες απαραίτητες για ολόκληρη την πολιτική τάξη: την υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού και την κοινωνική ασφάλιση, και το μέλλον της Νέας Καληδονίας». «Όλοι συμφώνησαν σε αυτά τα δύο επείγοντα ζητήματα, με κοινή επιθυμία να βρεθεί μια γρήγορη λύση».

Ο Λεκορνί θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις του: καλεί κάθε μία από τις πολιτικές δυνάμεις από σήμερα (Τρίτη) το απόγευμα έως αύριο το πρωί.

