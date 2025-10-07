Γκουτέρες για 7η Οκτωβρίου: Να σταματήσουν οι άμαχοι να πληρώνουν με τις ζωές τους – Απελευθερώστε τους ομήρους

Ανήμερα της δεύτερης επετείου της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε σήμερα έκκληση για άμεσο τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα, στο Ισραήλ και στην περιοχή και για την απελευθέρωση χωρίς καθυστέρηση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

«Το έχω πει ξανά και ξανά και το επαναλαμβάνω σήμερα με ακόμη πιο επείγοντα τρόπο: απελευθερώστε τους ομήρους, χωρίς όρους και αμέσως. Βάλτε τέλος στα δεινά όλων. Αυτή είναι ανθρωπιστική καταστροφή κλίμακας που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς. Βάλτε τέλος τώρα στις εχθροπραξίες στη Γάζα, στο Ισραήλ και στην περιοχή», αναφέρει το μήνυμα του Γκουτέρες στα αγγλικά, τα αραβικά και τα εβραϊκά.

«Να αξιοποιηθεί» η πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

«Ας σταματήσουμε να κάνουμε να πληρώνουν οι άμαχοι με τις ζωές και το μέλλον τους. Έπειτα από δύο τραυματικά χρόνια, πρέπει να επιλέξουμε την ελπίδα. Τώρα. Η πρόσφατη πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για να τεθεί τέλος σε αυτή την τραγική σύγκρουση», συνεχίζει στο μήνυμά του ο επικεφαλής του ΟΗΕ, μιλώντας για «άθλιες» συνθήκες κράτησης των ομήρων στη Γάζα.

«Μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία και να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό», επέμεινε ακόμη ο Γκουτέρες, επαναλαμβάνοντας την «ακλόνητη» δέσμευση του ΟΗΕ υπέρ της ειρήνης.

Πηγή: ΑΜΠΕ