Ισραήλ: Οικογένειες ομήρων απαιτούν «εξηγήσεις» μετά τη λανθασμένη δήλωση του Νετανιάχου ότι κρατούνται 46 αιχμάλωτοι στη Γάζα

Κόσμος

REUTERS/Tomer Neuberg

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ των οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών απαιτεί «εξηγήσεις» από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού παρερμήνευσε τον αριθμό των ομήρων σε μια συνέντευξη με τον συντηρητικό πολιτικό σχολιαστή Μπεν Σαπίρο.

Το φόρουμ σημειώνει ότι οι όμηροι απήχθησαν πριν από δύο χρόνια, «Όλοι τους υπό την επίβλεψή σας».

«Επομένως, θα σας ενημερώσουμε – υπάρχουν 48 όμηροι στη Γάζα», αναφέρει το φόρουμ.

«Για εμάς, και για τον λαό του Ισραήλ που εδώ και δύο χρόνια κατεβαίνει στους δρόμους εβδομάδα με την εβδομάδα, ο καθένας τους είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ο καθένας τους πρέπει να επιστρέψει σπίτι, οι ζωντανοί για αποκατάσταση και οι πεσόντες για ταφή στη γη τους», αναφέρει το φόρουμ.

Απευθυνόμενοι στον Νετανιάχου, το φόρουμ επισήμανε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει την ευκαιρία να τερματίσει τον «εφιάλτη» και να επιστρέψει όλους τους ομήρους, «48, όχι 40, και όχι 46».

Πηγή: Times of Israel 

