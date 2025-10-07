Γαλλία: 36χρονη η πρώτη Γαλλίδα που δικάζεται για γενοκτονία – Κρατούσε ως σκλάβα έφηβη Γιαζίντι

Μία γυναίκα, η οποία επαναπατρίστηκε στη Γαλλία από τη Συρία, θα γίνει η πρώτη Γαλλίδα που θα δικαστεί για γενοκτονία καθώς την άνοιξη του 2015 κρατούσε ως σκλάβα μια έφηβη Γιαζίντι.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η 36χρονη Σόνια Μεζρί θα δικαστεί για γενοκτονία εις βάρος της μειονότητας των Γιαζίντι, αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Το κατηγορητήριο

Η Μεζρί κατηγορείται για τρομοκρατικά αδικήματα και συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και θα εμφανιστεί ενώπιον ειδικού ορκωτού δικαστηρίου.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του Αμπντελνάσερ Μπενγιουσέφ, εμίρη του Ισλαμικού Κράτους, και της πρώην συζύγου του Σονιά Μεζρί επειδή την άνοιξη του 2015 κρατούσαν ως σκλάβα μια 16χρονη κοπέλα της μειονότητας των Γιαζίντι.

Ο Μπενγιουσέφ «γνώριζε ότι αποκτώντας» την έφηβη και «υποβάλλοντάς τη σε κράτηση, επανειλημμένους βιασμούς και σοβαρές στερήσεις συμμετείχε στην επίθεση του Ισλαμικού Κράτους εναντίον της μειονότητας των Γιαζίντι», είχε δηλώσει ο εισαγγελέας.

Από την πλευρά της η Μεζρί κατηγορείται ότι είχε στην κατοχή της το κλειδί του διαμερίσματος όπου κρατούνταν η έφηβη, όπως και ένα όπλο προκειμένου να την εμποδίσει να διαφύγει.

Η εισαγγελία κατηγορεί τη Μεζρί ειδικότερα για «σοβαρές επιθέσεις κατά της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας» της έφηβης, την οποία υπέβαλε σε «συνθήκες διαβίωσης που είναι πιθανό να οδηγήσουν στην καταστροφή» της κοινότητάς της.

Αρνείται τις κατηγορίες

Η Μεζρί αρνείται τις κατηγορίες ισχυριζόμενη ότι ο πρώην σύζυγός της ήταν ο «ιδιοκτήτης» της Γιαζίντι και δήλωσε κατά τη διάρκεια της έρευνας ότι εκείνη «δεν είχε κανένα δικαίωμα» πάνω της.

Ο Αμπντελνάσερ Μπενγιουσέφ θα δικαστεί ερήμην ως δράστης γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας καθώς και για τρομοκρατικά αδικήματα. Εις βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης, αν και θεωρείται νεκρός από το 2016.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP