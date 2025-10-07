Μαδούρο: Απετράπη επιχείρηση προβοκάτσιας με εκρηκτικά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έκανε γνωστό ότι η Βενεζουέλα απέτρεψε μια επιχείρηση ψευδούς σημαίας (προβοκάτσια) από ντόπιους «τρομοκράτες», με στόχο την τοποθέτηση εκρηκτικών στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας και την κλιμάκωση των εντάσεων με την Ουάσινγκτον για το εμπόριο ναρκωτικών.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση αργά τη Δευτέρα, ο Μαδούρο δήλωσε ότι δύο αξιόπιστες πηγές, μία εγχώρια και μία διεθνής, ενημέρωσαν την κυβέρνηση για την πιθανότητα επίθεσης από «εξτρεμιστικά τμήματα της τοπικής δεξιάς της Βενεζουέλας». Έτσι στάλθηκαν δυνάμεις ασφαλείας για να ενισχύσουν την αμερικανική πρεσβεία.

Στόχος, όπως εξήγησε, ήταν να επιρρίψουν την ευθύνη για την επίθεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας και να προκαλέσουν «κλιμάκωση της σύγκρουσης» με τις ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον το 2019, η πρεσβεία των ΗΠΑ είναι κλειστή και διατηρεί μόνο το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Ο Μαδούρο δήλωσε ότι «είναι μια πρεσβεία που προστατεύεται, παρά όλες τις διαφορές που είχαμε με τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πάντως, όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγορεί συχνά την αντιπολίτευση για συνωμοσία.

Ο Χόρχε Ροντρίγκεζ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βενεζουέλας για διάλογο με τις ΗΠΑ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το Καράκας είχε προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον για «σοβαρή απειλή» από φερόμενους ως εξτρεμιστές που «επιχείρησαν να τοποθετήσουν εκρηκτικά στην πρεσβεία των ΗΠΑ». «Έχουμε ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε αυτήν την διπλωματική αποστολή», πρόσθεσε ο Ροντρίγκεζ.

Η είδηση για το φερόμενο σχέδιο επίθεσης στην πρεσβεία έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ακύρωσε τις προσπάθειες για την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας με τη Βενεζουέλα, λέγοντας στον ειδικό απεσταλμένο του Ρίτσαρντ Γκρένελ, ο οποίος ηγούνταν των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση Μαδούρο, να σταματήσει κάθε επαφή με το Καράκας.

Οι φήμες

Εδώ και εβδομάδες κυκλοφορούν φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία κρύβεται μετά τις περσινές εκλογές, έχει καταφύγει στην αμερικανική πρεσβεία.

Το πού βρίσκεται πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Οι εντάσεις

Η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει τη Βενεζουέλα το επίκεντρο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, παρόλο που τα περισσότερα ναρκωτικά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχονται από το Μεξικό ή μεταφέρονται μέσω αυτού.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει πολεμικά πλοία και αεροπλάνα στην περιοχή της Καραϊβικής και έχει βομβαρδίσει πολλά μικρά σκάφη στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν ναρκωτικά με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, σταματούν τη ροή ναρκωτικών στην Καραϊβική. «Σταματάμε τη διακίνηση των ναρκωτικών σε επίπεδο που δεν είχε δει κανένας, ποτέ πριν», δήλωσε προσφάτως. «Είμαστε τόσο αποτελεσματικοί που δεν έχει απομείνει κανένα πλεούμενο. Στην πραγματικότητα, ακόμη και τα αλιευτικά… κανένας δεν θέλει πλέον να βγαίνει στη θάλασσα».

Από την πλευρά του, το Καράκας το διαψεύδει κατηγορηματικά τις κατηγορίες των ΗΠΑ, ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διευθύνει κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και πιστεύει ότι οι ΗΠΑ με πρόφαση τα ναρκωτικά στοχεύουν στην αλλαγή καθεστώτος στη χώρα και την ανατροπή του Μαδούρο.

Το Καράκας απάντησε στις «απειλές» αναπτύσσοντας χιλιάδες στρατιώτες κατά μήκος των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Βενεζουέλας και εγγράφοντας χιλιάδες μέλη σε πολιτοφυλακή.