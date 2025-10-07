Υπόθεση Έπσταϊν: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεσης της Γκιλέιν Μάξγουελ – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεση της πρώην συντρόφου του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκιλέιν Μάξγουελ, που έχει καταδικαστεί για συνέργεια στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον εκλιπόντα άλλοτε επιτυχημένο χρηματομεσίτη.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για κατηγορίες σχετικές με πορνεία σε επίπεδο Πολιτείας και το 2019 κατηγορήθηκε εκ νέου σε ομοσπονδιακό επίπεδο για σωματεμπορία, πριν αυτοκτονήσει στη φυλακή έναν μήνα αργότερα.

Η Γκιλέιν, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών σε φυλακή του Τέξας, υποστήριζε ότι έπρεπε να εξαιρεθεί από δίωξη βάσει συμφωνίας μη ποινικής δίωξης που είχε συνάψει ο Έπσταϊν με τις ομοσπονδιακές Αρχές.

Θεωρητικά, η απόφαση του ανώτατου εφετείου των ΗΠΑ σημαίνει ότι η μόνη της ελπίδα για πρόωρη αποφυλάκιση είναι μέσω απονομής χάριτος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Την ημέρα που το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να εξετάσει προσφυγή της Μάξγουελ για να αναιρεθεί η καταδίκη της, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς αν θα της έδινε χάρη, απάντησε πως θα το συζητήσει με το υπουργείο Δικαιοσύνης. «Είχα τόσο καιρό να ακούσω αυτό το όνομα. Μπορώ να πω το εξής, ότι θα πρέπει να το δω. Θα μιλήσω με το υπουργείο Δικαιοσύνης», είπε ο 79χρονος μεγιστάνας.

Η απονομή χάριτος στην Γκιλέιν Μάξγουελ θα ενείχε πολιτικό ρίσκο για τον Τραμπ. Κάποιοι υποστηρικτές του και Δημοκρατικοί αντίπαλοί του συνεχίζουν να απαιτούν περισσότερα στοιχεία για την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης όσον αφορά τα εγκλήματα του θανόντα επιχειρηματία, που κατά ορισμένα δημοσιεύματα συνδιαλασσόταν με υπηρεσίες πληροφοριών.

Η υπόθεση Έπσταϊν

Η υπόθεση Έπσταϊν σταδιακά μετατράπηκε σε βραχνά για τον Αμερικανό πρόεδρο και το υπουργείο Δικαιοσύνης αφότου επέστρεψε στην εξουσία: προκάλεσε ρήξη ανάμεσα στον Τραμπ και μέρος της πολιτικής του βάσης, που απαιτεί περισσότερες αποκαλύψεις για τα εγκλήματα και τους φερόμενους πελάτες ή συνεργούς του μαστροπού.

Ο Έπσταϊν φέρεται να ήταν δικτυωμένος με Αμερικανούς και ξένους πολιτικούς ηγέτες, εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου και την υψηλή κοινωνία, μεταξύ άλλων.

Η υπόθεση συνεχίζει ως ακόμη και σήμερα να πυροδοτεί θεωρίες συνωμοσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό πως διατηρούσε στενή φιλική και κοινωνική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όμως τα χρόνια του 2000 ενεπλάκησαν σε διενέξεις.