Καλιφόρνια: Συντριβή ιατρικού ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο – 3 τραυματίες

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη σε πολυσύχναστο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου 50 στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες Δευτέρα.

Οι επιβαίνοντες –ανάμεσα στους οποίους δεν βρισκόταν κάποιος ασθενής- μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Έρευνα για τα αίτια

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία να διακριβώσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της κατάστασης καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλήρωμα, όλα τα μέλη του οποίου μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής» δήλωσε με email προς το Reuters η διαχειρίστρια εταιρεία REACH.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες για τη μεταφορά ασθενών και τραυματιών στις δυτικές ΗΠΑ.