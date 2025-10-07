Υεμένη: Κατέληξε μέλος του πληρώματος από την επίθεση των Χούθι σε ολλανδικό πλοίο

Στα τραύματά του υπέκυψε ένα μέλος του υπό ολλανδική σημαία φορτηγού πλοίου Minervagracht, το οποίο δέχθηκε επίθεση από τους αντάρτες Χούθι στον Κόλπο του Άντεν, ανοικτά της Υεμένης, την προηγούμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, η διαχειρίστρια εταιρεία Spliethoff.

Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το μέλος του πληρώματος που έχασε τη ζωή του, ωστόσο εκπρόσωπός της δήλωσε σε ολλανδικό σταθμό ότι ήταν Φιλιππινέζος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ένας τραυματίας

Η Spliethoff πρόσθεσε ότι ένα ακόμη μέλος του πληρώματος εξακολουθεί να λαμβάνει ιατρική βοήθεια στο Τζιμπουτί.

«Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και αναμένουμε ότι θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του αργότερα μέσα στην εβδομάδα», σημείωσε η εταιρεία.

Το χρονικό

Το Minervagracht έπλεε στα διεθνή ύδατα στον Κόλπο του Άντεν όταν επλήγη από εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο πλοίο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Τα 19 μέλη του πληρώματός του – Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και πολίτες Σρι Λάνκα – απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση.

Η φιλοϊρανική οργάνωση έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023 μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.