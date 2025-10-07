Εντουάρ Φιλίπ: Ο Μακρόν πρέπει να προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές

Ο σύμμαχος του Εμανουέλ Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ ζήτησε πρόωρες προεδρικές εκλογές.

«Η καθαίρεση του προέδρου δεν είναι κάτι που μπορούμε να το επιβάλουμε. Δεν είμαι υπέρ της αιφνίδιας παραίτησής του· θα εμπόδιζε τις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες». «Αυτή η πολιτική κρίση είναι η κατάρρευση του κράτους· δεν λειτουργεί πλέον», δήλωσε ο Φιλίπ, πλέον δήμαρχος της Χάβρης.

Για να βρεθεί μια διέξοδος από την κρίση, ο Εντουάρ Φιλίπ προτείνει στον Εμανουέλ Μακρόν «να διορίσει μια κυβέρνηση που θα ψηφίσει έναν προϋπολογισμό και στη συνέχεια να διεξάγει πρόωρες προεδρικές εκλογές» προκειμένου να τιμήσει θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Δεν έχουμε ακόμη προϋπολογισμό· ο χρόνος τελειώνει», λέει ο πρώην πρωθυπουργός.

Για τον Εντουάρ Φιλίπ, «η διέξοδος από την κρίση ανήκει στον Εμανουέλ Μακρόν και πρέπει να ανταποκριθεί στην εντολή του».

Η τοποθέτηση του Φιλίπ έχει ξεχωριστή αξία, καθώς ο ίδιος πέραν του ότι διατέλεσε πρωθυπουργός του Μακρόν (2017-2020), ανήκει και στον κύκλο του προέδρου. Παράλληλα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα διεκδικήσει την προεδρία, δεδομένου του ότι βάσει Συντάγματος, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Le Figaro