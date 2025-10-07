Τραμπ: Έχει «περίπου» αποφασίσει αν θα στείλει τους πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία – Θέλει να ξέρει πώς θα χρησιμοποιηθούν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Δευτέρα πως έχει σχεδόν λάβει απόφαση σχετικά με την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, αλλά θέλει πρώτα να κατανοήσει πώς σκοπεύει το Κίεβο να τους χρησιμοποιήσει.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι παρακολουθεί προσεκτικά το αίτημα της Ουκρανίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ικανότητα του Κιέβου να πλήξει περιοχές βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει από την Ουάσιγκτον να πουλήσει Tomahawk σε ευρωπαϊκά κράτη, ώστε αυτά κατόπιν να τους διαθέσουν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του. Τα όπλα του τύπου έχουν δραστικό βεληνεκές τουλάχιστον 2.500 χιλιομέτρων, κάτι που σημαίνει ότι η Μόσχα θα βρισκόταν εντός εμβέλειας αν τα αποκτούσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.

Το αίτημα έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να αλλάζει τη στάση του όσον αφορά την υποστήριξη της Ουκρανίας, λόγω της αυξανόμενης απογοήτευσής του για την πολεμική εκστρατεία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά τη μεταξύ τους συνάντηση στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Η προειδοποίηση του Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πάντως την Κυριακή πως εάν η Ουάσιγκτον προμήθευε πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία, ώστε να προχωρήσει σε πλήγματα βαθιά στην επικράτεια της χώρας του, οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις θα καταστρέφονταν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν η Ουκρανία αποκτήσει τους Tomahawk θα αποτελέσει ένα «εντελώς νέο στάδιο κλιμάκωσης» στη σύγκρουση.

Τόνισε ότι η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους χωρίς την άμεση συμμετοχή των ΗΠΑ, κάτι που θα έθετε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία σε άμεση αντιπαράθεση και θα κατέστρεφε οποιαδήποτε θετική πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ των χωρών.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, ισχυρίζεται ότι οι πύραυλοι Tomahawk θα της έδιναν τη δυνατότητα να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία και θα έφερναν πιο εύκολα τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με καλύτερους όρους για το Κίεβο.

Η δήλωση Τραμπ

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν έχει αποφασίσει σχετικά με την προμήθεια τέτοιων πυραύλων στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το απέκλεισε, λέγοντας πως έχει «περίπου» λάβει «απόφαση» για το ζήτημα.

«Νομίζω πως θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνουν με αυτούς. Πού θα τους στείλουν; Υποθέτω πως θα έπρεπε να θέσω αυτό το ερώτημα. Θα έθετα μερικά ερωτήματα. Δεν επιδιώκω να κλιμακωθεί αυτός ο πόλεμος», είπε.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξέφρασαν ανησυχίες τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ελέγξουν τη χρήση των πυραύλων από το Κίεβο, αφού αγοραστούν και πληρωθούν από τις χώρες του ΝΑΤΟ.