O Δίας – Μακρόν «τρώει» πρωθυπουργούς

Στην ελληνική μυθολογία , ο Κρόνος, ως θεός του χρόνου, φοβόταν μήπως κάποιο από τα παιδιά του θα τον εκθρονίσει, όπως εκείνος είχε ανατρέψει τον πατέρα του Ουρανό. Και για τον λόγο αυτό τα…έτρωγε. Ο μόνος που γλύτωσε ήταν ο γιός του, Δίας, γιατί η Ρέα, η μητέρα του και σύζυγος του Κρόνου , αντί να παραδώσει στον Κρόνο, του έδωσε έναν πέτρινο βράχο τυλιγμένο σε κουβέρτες, κάνοντάς τον να πιστεύει ότι έφαγε κι αυτόν.

Ο επονομαζόμενος και «σύγχρονος Δίας», Εμμανουέλ Μακρόν έχει μια «ανάλογη» συνήθεια: Να τρώει …πρωθυπουργούς! Ο Σεμπαστιάν Λακορνί είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός που «κατάπιε» ο Γάλλος πρόεδρος τα τελευταία δύο χρόνια.

Τρεις εβδομάδες παρέμεινε στο Μέγαρο Ματινιόν ως πρωθυπουργός ο 39χρονος Λακορνί, αλλά αναγκάστηκε να παραιτηθεί χθες- λιγότερο από 24 ώρες αφότου είχε ανακοινώσει την κυβέρνησή του. Την νέα κυβέρνηση Μακρόν για την ακρίβεια, αφού είναι σαφές ότι ο Γάλλος πρόεδρος είναι αυτός που επέλεξε τους υπουργούς. Διατηρώντας μάλιστα τα περισσότερα μέλη των προηγούμενων υπουργικών συμβουλίων.

Η στάση αυτή εξόργισε όπως ήταν φυσικό, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά οι επικρίσεις ήταν εξίσου έντονες και από τους κόλπους των υποστηρικτών του. Σε μια απροσδόκητη τροπή, ο επαναδιορισμένος υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταϊγιό -ο οποίος ηγείται των κεντροδεξιών Ρεπουμπλικανών- επέκρινε επίσης έντονα τον Μακρόν για τις επιλογές του.

Ο Μακρόν πρέπει τώρα να βρει μια νέα κυβέρνηση -την ένατη από την πρώτη του θητεία. Ο Λακορνί είναι πλέον, τέως πρωθυπουργός με τη μικρότερη θητεία στη σύγχρονη γαλλική ιστορία. Οι προκάτοχοί του, Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ, κατόρθωσαν να μείνουν στο Ματινιόν πέντε και επτά μήνες, αντίστοιχα.

Ο Εντουάρ Φιλίπ, ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν, υπηρέτησε από το 2017 έως το 2020, λίγο περισσότερο από τρία χρόνια. Ο διάδοχός του, Ζαν Καστέξ, παρέμεινε στο αξίωμα για λιγότερο από δύο χρόνια. Το ίδιο και η Ελιζαμπέτ Μπορν. Οσο για τον Γκαμπριέλ Ατάλ; Μόνο οκτώ μήνες

Πρόωρες εκλογές θέλει η αντιπολίτευση

Ο ηγέτης του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, ενός από τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης και του οποίου το κόμμα έχει μια δυνητικά αποφασιστική ψήφο στο Κοινοβούλιο, ισχυρίστηκε ότι η ομάδα του Μακρόν καταρρέει. «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση », δήλωσε ο Φορ.

«Δεν μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση της σταθερότητας χωρίς επιστροφή στις κάλπες και τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», δήλωσε ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά. Ζητώντας πρόωρες εκλογές. Η άκρα δεξιά προηγείται στις δημοσκοπήσεις και ο Μπαρντελά φιλοδοξεί βάσιμα να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Η δεύτερη προεδρική θητεία του Μακρόν χαρακτηρίζεται από ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, έναν αστερισμό ασυμβίβαστων κομμάτων και αδύναμες κυβερνήσεις που δεν έχουν την αναγκαία πλειοψηφία για να περάσουν στη βουλή τα σχέδια λιτότητας, που επιδιώκει ο Γάλλος πρόεδρος για να αποκαταστήσει- όπως λέει –τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας

Τα πολιτικά σενάρια που αντιμετωπίζει ο Μακρόν γίνονται ολοένα και πιο ζοφερά. Ο Γάλλος πρόεδρος αντιμετωπίζει τρεις επιλογές : να σχηματίσει μια νέα κυβέρνηση με ένα ευρύτερο φάσμα κομμάτων , όπως το Σοσιαλιστικό Κόμμα, να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές ή να παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού του κράτους και να προκηρύξει νέες προεδρικές εκλογές.

Χάος στις αγορές

Η Commerzbank προβλέπει ότι το πολιτικό αδιέξοδο θα συνεχιστεί χωρίς λύση στην οικονομική κατάσταση της Γαλλίας. «Το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα μειωθεί αργά, στην καλύτερη περίπτωση, ενώ ο δείκτης χρέους θα συνεχίσει να αυξάνεται προς το παρόν », εκτιμά η γερμανική τράπεζα.

Η παραίτηση του Λακορνί οδήγησε τη γαλλική χρηματιστηριακή αγορά σε κατακόρυφη πτώση. Οι γαλλικές τράπεζες κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ζημίες.

Οι αποδόσεις του δεκαετούς ομολόγου εκτινάχθηκαν στα ύψη και οι επενδυτές πωλούν μαζικά γαλλικό χρέος και μετοχές σε όλους τους τομείς, καθώς το πολιτικό χάος κυριεύει τις αγορές . «Η αβεβαιότητα στο Μέγαρο των Ηλυσίων είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τις προοπτικές της Γαλλίας, καθώς χρειάζεται πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο έλλειμμα και ένα τεράστιο χρέος», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

«Με το δημόσιο χρέος της Γαλλίας να υπερβαίνει το 114% του ΑΕΠ , οι δημοσιονομικές αμφιβολίες επανεμφανίζονται ακριβώς τη στιγμή που γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία, σημειώνουν πρόοδο στη μείωση των ελλειμμάτων τους», σχολίασε η Alliance.

Αμφιβολίες στην Ευρώπη

Η απροσδόκητη παραίτηση του Λεκορνί βαθαίνει το αδιέξοδο και επεκτείνει τις ανησυχίες και στην υπόλοιπη Ευρώπη . « Ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της ΕΕ, μια πολιτική και οικονομική κρίση θα μπορούσε εύκολα να επεκταθεί πέρα ​​από τα σύνορα της Γαλλίας», τονίζουν οι ίδια πηγές και προσθέτουν:« Με την πτώση και της τελευταίας ελπίδας του Μακρόν για αντιστροφή του άσχημου κλίματος , ο Γάλλος πρόεδρος βλέπει τις επιλογές του να στενεύουν δραματικά»

Αυξάνονται πλέον οι φωνές όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη, που καλούν τον μακρόν να παραιτηθεί. «Δεν υπάρχει καμία διέξοδος στον ορίζοντα: Η Γαλλία βρίσκεται σε μια μόνιμη κρίση», όπως γράφει το Der Spiegel.