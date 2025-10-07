Logo Image

Μεντβέντεφ: Η γαλλική κυβέρνηση άντεξε για 14 ώρες, επειδή η Γαλλία δεν έχει πρόεδρο

Κόσμος

Sputnik/Alexei Maishev/Pool via REUTERS

«Ο Μακρόν δεν νοιάζεται για τη Γαλλία»

Ειρωνικός και αιχμηρός, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολίασε τα τεκταινόμενα στη γαλλική πολιτική σκηνή, μετά την παραίτηση Λεκορνί και την ύστατη προσπάθεια Μακρόν να βρεθεί συμβιβασμός.

«Η γαλλική κυβέρνηση άντεξε για 14 ώρες», δήλωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, στο X.

«Επειδή η Γαλλία δεν έχει πρόεδρο. Μόνο τον λαμπρό υπερασπιστή του Κιέβου, τον φίλο της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας, τον φλύαρο διαιτητή της Αφρικής», είπε.

