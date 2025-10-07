Ειρωνικός και αιχμηρός, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολίασε τα τεκταινόμενα στη γαλλική πολιτική σκηνή, μετά την παραίτηση Λεκορνί και την ύστατη προσπάθεια Μακρόν να βρεθεί συμβιβασμός.
«Η γαλλική κυβέρνηση άντεξε για 14 ώρες», δήλωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, στο X.
«Επειδή η Γαλλία δεν έχει πρόεδρο. Μόνο τον λαμπρό υπερασπιστή του Κιέβου, τον φίλο της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας, τον φλύαρο διαιτητή της Αφρικής», είπε.
Record: France’s government lasted 14 hours. Because France has no president. Just Kiev’s brilliant advocate, Germany and Britain’s buddy, Africa’s chatty arbiter. But Micron doesn’t care about France. Even our Cossacks’ horses entering Paris in 1814 would do his job better…
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 6, 2025