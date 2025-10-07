Αυστραλία: Ομογενής ο δράστης της ένοπλης επίθεσης στο Σίδνεϊ – Πυροβολούσε αδιακρίτως για δύο ώρες

Ο 60χρονος ομογενής Έλληνας Αρτέμιος Μίντζας συνελήφθη στην Αυστραλία για την ένοπλη επίθεση στο Κρόιντον Παρκ, στα δυτικά του Σίδνεϊ, το βράδυ της Κυριακής, κατά την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι.

Ο συλληφθείς φέρεται να πυροβόλησε έως και 50 φορές, εναντίον πεζών, αυτοκινήτων και κτιρίων, πριν συλληφθεί από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, νωρίς το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είχα ταμπουρωθεί και πυροβολούσε αδιακρίτως για δύο ώρες από το παράθυρο, με καραμπίνα, από το παράθυρο διαμερίσματος πάνω από επιχείρηση, προκαλώντας ζημιές σε 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου.

Κατηγορείται συνολικά για 25 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 18 για πυροβολισμούς με πρόθεση ανθρωποκτονίας, κατοχή γεμάτου όπλου και χρήση πυροβόλου όπλου για αποφυγή σύλληψης.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα. Πάντως η αστυνομία επισημαίνει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία, αλκοόλ ή ναρκωτικά, ενώ διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο ο Μίντζας απέκτησε το όπλο και αν διέθετε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής.