«Θετική η ατμόσφαιρα» κατά την πρώτη μέρα στις συνομιλίες για την Γάζα

Η πρώτη ημέρα των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», όπως ανέφεραν διαφορετικές πηγές σε Al Jazeera, Al Qahera News (που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών) και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Τι συζητήθηκε

Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic, η συνάντηση στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας τη Δευτέρα ήταν «θετική» και καταρτίστηκε ένας οδικός χάρτης για το πώς θα συνεχιστεί ο τρέχων γύρος συνομιλιών.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς φέρεται να δήλωσε στους μεσολαβητές ότι ο βομβαρδισμός της Γάζας από το Ισραήλ αποτελεί πρόκληση για τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Στην αντιπροσωπεία της Χαμάς συμμετέχουν οι ηγέτες της οργάνωσης, Χαλίλ αλ-Χάγια, και Ζαχέρ Τζαμπαρίν, δύο διαπραγματευτές που επέζησαν από την απόπειρα δολοφονίας του Ισραήλ στο κέντρο της Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Οι συνομιλίες της πρώτης ημέρας αφορούσαν την προτεινόμενη ανταλλαγή κρατουμένων και αιχμαλώτων, την εκεχειρία και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Al-Qahera News της Αιγύπτου.

Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου και του Κατάρ «συνεργάζονται με τα δυο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός» που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, είχε αναφέρει το ίδιο μέσο νωρίτερα.

Συνεχίζονται την Τρίτη

Οι διαπραγματεύσεις, ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές, αναμένεται να συνεχιστούν την Τρίτη, οπότε και συμπληρώνονται δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία σκότωσε 1.139 ανθρώπους. Έκτοτε, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 67.160 Παλαιστίνιους.

Αντιπροσωπεία του Ισραήλ έφθασε στην περιοχή την Δευτέρα.

Οι συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των μαχών και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

«Δυναμική» θέλει να δημιουργήσει ο Τραμπ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ πιέζει για την άμεση ανταλλαγή Ισραηλινών και Παλαιστινίων αιχμαλώτων, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί «δυναμική» για την εφαρμογή των υπόλοιπων τμημάτων του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Οι τεχνικές ομάδες συζητούν αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή, για να διασφαλίσουν ότι το περιβάλλον είναι ιδανικό για την απελευθέρωση αυτών των ομήρων», δήλωσε η Λέβιτ, προσθέτοντας ότι οι ομάδες «εξετάζουν τη λίστα τόσο των Ισραηλινών ομήρων όσο και των πολιτικών κρατουμένων που θα απελευθερωθούν».

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα το απόγευμα, δήλωσε ότι «έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία», ενώ παράλληλα σημείωσε ότι εξακολουθεί να έχει τις δικές του «κόκκινες γραμμές». «Αλλά νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά. Και νομίζω ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει σε πράγματα που είναι πολύ σημαντικά», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, φέρεται επίσης να συμμετέχει στην αμερικανική αντιπροσωπεία.